A medida que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán sigue escalando en oleadas de ataques y contraataques, sus efectos se extienden mucho más allá del campo de batalla, sacudiendo las rutas de navegación mundial y los mercados energéticos.

Teherán ya ha tomado medidas para restringir el tráfico a través del estrecho de Ormuz, una arteria vital para los flujos mundiales de petróleo, desatando duros choques en los mercados energéticos y las rutas marítimas.

Ahora, la atención se desplaza más hacia el oeste, al estrecho de Bab el-Mandeb, un paso indispensable en el extremo sur del mar Rojo, donde incluso una inestabilidad limitada amenaza con agravar los efectos perjudiciales ya existentes.

El sábado, los hutíes de Yemen señalaron que el mar Rojo y Bab el-Mandeb podrían ser arrastrados aún más al conflicto, subrayando los riesgos que acechan a uno de los corredores marítimos más transitados del mundo.

Esta es la explicación de por qué el estrecho de Bab el-Mandeb es tan importante y qué está en juego a medida que aumentan las tensiones.

¿Dónde está la “Puerta de las Lágrimas” del mundo?

El estrecho de Bab el-Mandeb se sitúa en un cruce crítico entre continentes, separando Yemen, en la península Arábiga, de Yibuti y Eritrea, en el Cuerno de África.

Forma una estrecha conexión marítima entre el canal de Suez, en el norte, y el golfo de Adén y el océano Índico, en el sur, una ruta que sustenta el comercio entre Europa y Asia.

Con una longitud de unos 100 kilómetros (62 millas) y una amplitud que se reduce a aproximadamente 30 kilómetros (19 millas) en su punto más estrecho, esta vía canaliza enormes volúmenes del comercio mundial.

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Millones de barriles de petróleo, gas natural licuado (GNL) y cargamentos en contenedores transitan el estrecho cada día, lo que lo convierte en uno de los pasos marítimos clave más sensibles del mundo.

Su nombre en árabe, “Puerta de las Lágrimas”, refleja tanto siglos de letales peligros para la navegación como la leyenda de un devastador terremoto que separó Asia de África.

Si bien el estrecho ha conectado durante mucho tiempo el África oriental, Arabia y el sur de Asia, su importancia mundial se disparó tras la apertura del canal de Suez en 1869, que creó una ruta marítima directa hacia Europa a través del Mediterráneo, eliminando la necesidad de rodear África.

¿Cuán crucial es Bab el-Mandeb para la energía mundial?

Bab el-Mandeb es uno de los cuellos de botella energéticos más importantes del mundo.

En 2023, un total de 9,3 millones de barriles diarios de petróleo crudo y líquidos derivados del petróleo atravesaron el estrecho, lo que representa casi el 12% del petróleo que se comercializa por vía marítima en todo el mundo, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Solo el estrecho de Malaca, con 24 millones de barriles diarios, y el estrecho de Ormuz, con 21,8 millones, tuvieron más tránsito petróleo crudo ese año.

Ese flujo cayó bruscamente en 2024 a unos 4,1 millones de barriles diarios tras los ataques hutíes contra el tráfico marítimo.