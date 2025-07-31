El rostro demacrado de los niños en Gaza y el sufrimiento de los palestinos ha llegado a todo el mundo, acelerando un giro diplomático: 15 países occidentales, encabezados por Francia, hicieron un llamado colectivo para reconocer oficialmente al Estado de Palestina, en un intento por reavivar la solución de dos Estados con Israel y presionar a Tel Aviv ante el agravamiento de la crisis humanitaria.

Así, la conferencia de la ONU para una solución de dos Estados concluyó este miércoles con la adopción de la “Declaración de Nueva York”, que refleja un respaldo contundente a la necesidad de la existencia de un Estado palestino como única vía para una paz duradera en la región, en un contexto de creciente catástrofe humanitaria en Gaza.

Durante tres días, representantes de casi 130 países se reunieron bajo el liderazgo conjunto de Arabia Saudí y Francia. Ni Israel ni Estados Unidos participaron en el evento. El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la solución de dos Estados está “al borde del colapso”, y subrayó que “la condición de Estado para los palestinos es un derecho, no una recompensa”.

“¿Una realidad de un solo Estado donde a los palestinos se les niega la igualdad de derechos y se les obliga a vivir bajo una ocupación perpetua y la desigualdad? ¿Una realidad de un solo Estado donde los palestinos son expulsados de su tierra? Eso no es paz. Eso no es justicia. Y eso es inaceptable”, dijo Guterres durante la cumbre.





¿Qué dice la Declaración de Nueva York?





La Declaración de Nueva York fue respaldada por Türkiye, Francia, Arabia Saudí, Brasil, Canadá, Egipto, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, México, Noruega, Qatar, Senegal, España, el Reino Unido, la Unión Europea y la Liga Árabe.

En el documento conjunto, los firmantes expresaron su “profunda preocupación por el elevado número de víctimas civiles y la situación humanitaria en Gaza” y exhortaron “a todos los países que aún no lo hayan hecho” a considerar el reconocimiento del Estado de Palestina “como un paso esencial” hacia una solución duradera.

“Acordamos tomar medidas colectivas para poner fin a la ofensiva en Gaza, lograr una solución justa, pacífica y duradera del conflicto palestino-israelí basada en la implementación efectiva de la solución de dos Estados, y construir un futuro mejor para palestinos, israelíes y todos los pueblos de la región”, señala la declaración.

Además, subrayó la importancia de implementar todas las fases del acuerdo de alto el fuego: el fin permanente de las hostilidades, la liberación de todos los rehenes, el intercambio de prisioneros palestinos, la repatriación de restos humanos y la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza.

La declaración reafirmó su apoyo a la vía de los dos Estados basada en las fronteras de 1967, con Israel y Palestina conviviendo en paz y seguridad. También respaldó el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y subrayó que la plena membresía de Palestina en la ONU es esencial para una solución política duradera.

Según el texto, los hechos recientes “han puesto de relieve, una vez más y más que nunca, el costo humano aterrador y las graves implicaciones para la paz y la seguridad regional e internacional” que genera el conflicto israelí en Oriente Medio.

El documento advierte que, sin “medidas decisivas hacia la solución de dos Estados y garantías internacionales sólidas, el conflicto se profundizará y la paz regional seguirá siendo inalcanzable”.

Gaza “debe unificarse” con Cisjordania ocupada





Tras lograrse el alto fuego, tan largamente pedido por la comunidad internacional, la Declaración de Nueva York plantea la creación de un comité administrativo transitorio que opere en Gaza bajo la figura de la Autoridad Palestina.

El documento reafirmó que Gaza es “una parte integral del Estado palestino” y “debe unificarse” con Cisjordania ocupada. Enfatizó que la gobernanza, la implementación de las leyes y la seguridad en todos los territorios palestinos deben recaer exclusivamente en la Autoridad Palestina, con el apoyo internacional adecuado.