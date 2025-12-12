En uno de los momentos más delicados que han alcanzado las tensiones entre Washington y Caracas tras el despliegue militar del Pentágono en el Caribe, hace casi cuatro meses, Moscú envió un mensaje de apoyo a la nación latinoamericana. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, este jueves y le reiteró su apoyo. La llamada llega en un punto crucial: apenas un día después de que Estados Unidos incautara un barco petrolero frente a las costas venezolanas . Ahora, desde la Casa Blanca adelantan que las autoridades estadounidenses buscan decomisar oficialmente el crudo que iba a bordo de la embarcación.

El Kremlin informó que, durante la conversación, Putin “expresó su solidaridad con el pueblo venezolano”, además de reiterar su respaldo “a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa".

En esa línea, desde la Presidencia de Venezuela señalaron que el líder ruso manifestó de manera "firme y categórica su apoyo y respaldo" a Maduro en "los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social" de la nación latinoamericana. Y subrayó que el pueblo venezolano "merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia".

Justamente, Moscú ha fortalecido aún más sus vínculos con Caracas ante la reciente presión de Washington. De hecho, el Kremlin indicó que durante la llamada entre Putin y Maduro se reconfirmó el compromiso mutuo de implementar consistentemente proyectos conjuntos en las esferas comercial-económica, energética, financiera, cultural-humanitaria y otras. Rusia ya había respaldado previamente al mandatario venezolano a principios de octubre, tras uno de los ataques letales de EE.UU. en el mar Caribe.

A lo que se suma que el Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación, firmado por Putin y Maduro en Moscú durante mayo pasado, entró en vigor días antes de que Washington anunciara el comienzo de su operación Lanza del Sur, enmarcada bajo lo que EE.UU. asegura es su lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica. También a principios de este año, el presidente venezolano había visitado Rusia, donde asistió a un desfile militar anual y firmó el amplio acuerdo de asociación con Putin.

Desde Washington llegó una respuesta hermética frente al renovado respaldo de Rusia a Maduro. Consultada por la prensa, la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, señaló que no cree que al presidente de EE.UU., Donald Trump, le preocupe la estrecha relación entre Putin y Maduro. “No creo que eso preocupe en absoluto al presidente. Dejaré que él hable sobre ello”, afirmó. Leavitt también descartó que Trump haya mantenido algún contacto reciente con Putin, tras su conversación de este jueves con Maduro.

EE.UU. busca confiscar el petróleo a bordo del buque incautado

Un día antes, Leavitt había revelado los planes de Washington para el buque petrolero que confiscó frente a las costas de Venezuela. Según señaló, la embarcación “irá a un puerto estadounidense y EE.UU. sí tiene la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe un proceso legal para el decomiso de ese crudo, y ese proceso legal se cumplirá".

La secretaria de Prensa añadió que hay un equipo de investigadores a bordo del barco, interrogando a la tripulación y recabando pruebas. Además, volvió a defender la operación de incautación señalando que se trataba de un “barco fantasma” que había sido sancionado por Estados Unidos debido a que supuestamente había transportado petróleo iraní para el mercado negro.

"El presidente está comprometido a detener el flujo ilegal de drogas a nuestro país. También está plenamente comprometido a hacer efectiva la política de sanciones de esta administración. Y eso es lo que ustedes y el mundo presenciaron", añadió.

Horas antes, al informar sobre el decomiso del buque, la fiscal general Pam Bondi había afirmado que “durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.

Según el diario The New York Times , el petrolero –de nombre Skipper y que presuntamente navegaba con falsa bandera– fue incautado por orden de un juez debido a presuntos vínculos previos con el transporte de petróleo de Irán, aunque en esta ocasión llevaba crudo venezolano.

Maduro asegura que EE.UU. se quiere “robar” el petróleo de Venezuela

Tras la incautación del petrolero, el presidente Maduro denunció que a Washington “se le cayó la máscara” y que lo que busca es “robar” el crudo de Venezuela. “Por eso yo digo, ayer se les cayó la máscara. Es el petróleo que se lo quieren robar y Venezuela va a defender su soberanía sobre sus recursos naturales y vamos a volver a triunfar, la victoria nos pertenece hoy, mañana y por siempre", afirmó el mandatario en un acto en una comuna en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En su intervención, Maduro también denunció que los tripulantes de la embarcación interceptada están "desaparecidos", por lo que señaló que el hecho será llevado a instancias internacionales para "asegurar" todas sus naves y garantizar el libre comercio.

"Venezuela rechaza en todas sus partes esta acción de piratería criminal contra todo el Caribe y ya he dado las instrucciones suficientes para que en todas las instancias se haga las debidas acciones legales, diplomáticas y se tomen las medidas porque Venezuela va a asegurar todas las naves para garantizar el libre comercio de su petróleo en el mundo", añadió.

Según el mandatario, el buque transportaba 1.900.000 barriles de petróleo que había sido pagado, sin precisar por quién, antes de partir de Venezuela.