¿De lanzar un ultimátum a extender una especie de rama de olivo? En un anuncio que parece dejar sin efecto la amenaza de destrucción que emitió contra Irán hace menos de 48 horas, el presidente de EE.UU ., Donald Trump, reveló este lunes que ordenó suspender todos los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Teherán. Y, sin dar mayores detalles, dijo que su decisión se debía a conversaciones “muy buenas y productivas” con la parte iraní durante los últimos dos días.

“Me complace informar que Estados Unidos e Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas sobre la resolución completa de nuestras hostilidades en Oriente Medio”, empieza el mensaje que Trump publicó en su red Truth Social. Y luego aseguró que le había ordenado al Departamento de Guerra “posponer todos los ataques militares contra las centrales eléctrica y la infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las ruines y discusiones en curso.

El mandatario explicó que su decisión se basa en el “tono y la naturaleza de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán durante toda la semana”.

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Las declaraciones de Trump –que inmediatamente calmaron los mercados y desinflamaron los precios del petróleo con el crudo Brent cayendo más de un 10%– se producen tras una escalada de amenazas que en Oriente Medio miraban con preocupación.

Ante el ultimátum que Trump lanzó al sábado a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz o se enfrentara a la “destrucción” de sus plantas energéticas, Irán contestó con otra amenaza de alto calibre.

No sólo habría “contención cero”, en palabras del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, sino que en caso de bombardeos contra instalaciones energéticas y de combustible del país, “toda la infraestructura energética, de tecnología de la información y de desalinización perteneciente a Estados Unidos y al régimen (israelí) en la región será atacada”, apuntó un portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, el organismo que supervisa las operaciones militares de Teherán. Sus declaraciones se conocieron a través de un comunicado difundido por la agencia de noticias Fars.

Ahora bien, que la mira esté puesta sobre la infraestructura de desalinización no es algo menor, porque este tipo de plantas “proporcionan entre la mitad y casi el 90 % del suministro nacional de agua en algunos países del Golfo”, advirtió a principios de marzo Mohammed Mahmoud, experto en seguridad hídrica y responsable para Oriente Medio del Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas.