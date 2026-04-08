Mientras se anunciaba una tregua entre Israel y Irán, varias zonas de Líbano volvieron a despertar este miércoles bajo el estruendo de los bombardeos.Durante la jornada, el ejército israelí lanzó nuevos ataques contra varias localidades del sur del país. Según informó la Agencia Nacional de Información libanesa, los bombardeos coincidieron con nuevas órdenes de evacuación dirigidas a la población civil.

Uno de los ataques impactó en un edificio de la ciudad costera de Tiro, situada en el suroeste de Líbano.

Además, el portavoz militar israelí Avichay Adraee, instó en la red social X a los habitantes situados entre la frontera israelí y el río Zahrani, en el sur del país, a evacuar sus viviendas, y afirmó que “la batalla continúa”.

Por su parte, el ejército libanés pidió a los desplazados esperar antes de regresar a las zonas del sur por razones de seguridad.

La madrugada también dejó víctimas. Un ataque aéreo israelí contra un edificio en la zona de Jal al-Bahr, cerca del hospital Hiram, en los alrededores de Tiro, causó la muerte de cuatro personas, según informó la agencia de noticias National News Agency.

Asimismo, otro bombardeo israelí provocó la muerte de ocho personas en la ciudad de Sidón, en el suroeste del país, y dejó 22 heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud libanés.

Otros ataques alcanzaron posiciones vinculadas a personal médico en la localidad de Shaqra, en el sur de Líbano, donde varias personas resultaron heridas. Además, el fuego de artillería impactó en las zonas de Hanniyeh y Mansouri, cerca de la costa mediterránea.

La agencia oficial también informó de bombardeos contra las localidades de Haddatha, Rab Thalathin, Kafra y Jmeijmeh, así como contra el área de Abbasiya, en las cercanías de Tiro.

En paralelo, el ejército israelí aseguró haber llevado a cabo el ataque coordinado “más grande” desde el inicio de su ofensiva en Líbano.

Según un comunicado militar, las fuerzas israelíes atacaron más de 100 objetivos en apenas 10 minutos en distintas zonas del país.

Líbano queda fuera de la tregua entre Israel e Irán

Los ataques se produjeron horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el martes que había acordado “suspender el bombardeo y el ataque contra Irán durante un período de dos semanas”.