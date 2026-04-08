GUERRA EN LÍBANO
4 min de lectura
Israel intensifica ataques en Líbano pese a la tregua anunciada con Irán
Israel intensificó sus ataques en Líbano pese a la tregua con Irán, con bombardeos en el sur y más de 100 objetivos alcanzados en distintas zonas del país, mientras España y Francia piden incluir al país en el alto el fuego.
Israel intensifica ataques en Líbano pese a la tregua anunciada con Irán
El humo se eleva desde una explosión en el barrio de Abbasiyeh tras un ataque israelí, en Tiro, Líbano / Reuters
hace 5 horas

Mientras se anunciaba una tregua entre Israel y Irán, varias zonas de Líbano volvieron a despertar este miércoles bajo el estruendo de los bombardeos.Durante la jornada, el ejército israelí lanzó nuevos ataques contra varias localidades del sur del país. Según informó la Agencia Nacional de Información libanesa, los bombardeos coincidieron con nuevas órdenes de evacuación dirigidas a la población civil.

Uno de los ataques impactó en un edificio de la ciudad costera de Tiro, situada en el suroeste de Líbano.

Además, el portavoz militar israelí Avichay Adraee, instó en la red social X a los habitantes situados entre la frontera israelí y el río Zahrani, en el sur del país, a evacuar sus viviendas, y afirmó que “la batalla continúa”.

Por su parte, el ejército libanés pidió a los desplazados esperar antes de regresar a las zonas del sur por razones de seguridad.

La madrugada también dejó víctimas. Un ataque aéreo israelí contra un edificio en la zona de Jal al-Bahr, cerca del hospital Hiram, en los alrededores de Tiro, causó la muerte de cuatro personas, según informó la agencia de noticias National News Agency.

Asimismo, otro bombardeo israelí provocó la muerte de ocho personas en la ciudad de Sidón, en el suroeste del país, y dejó 22 heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud libanés.

Otros ataques alcanzaron posiciones vinculadas a personal médico en la localidad de Shaqra, en el sur de Líbano, donde varias personas resultaron heridas. Además, el fuego de artillería impactó en las zonas de Hanniyeh y Mansouri, cerca de la costa mediterránea.

La agencia oficial también informó de bombardeos contra las localidades de Haddatha, Rab Thalathin, Kafra y Jmeijmeh, así como contra el área de Abbasiya, en las cercanías de Tiro.

En paralelo, el ejército israelí aseguró haber llevado a cabo el ataque coordinado “más grande” desde el inicio de su ofensiva en Líbano.

Según un comunicado militar, las fuerzas israelíes atacaron más de 100 objetivos en apenas 10 minutos en distintas zonas del país.

Líbano queda fuera de la tregua entre Israel e Irán

Los ataques se produjeron horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el martes que había acordado “suspender el bombardeo y el ataque contra Irán durante un período de dos semanas”.

RECOMENDADOS

Sin embargo, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que ese alto el fuego temporal “no incluye a Líbano”.

El país mediterráneo se vio arrastrado a la guerra regional el 2 de marzo, cuando Israel y Estados Unidos iniciaron una ofensiva contra Irán que culminó con la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei. Tras ello, Hezbollah, aliado de Teherán, lanzó misiles contra posiciones israelíes.

Desde entonces, Israel ha intensificado su ofensiva en Líbano. Según las autoridades libanesas, casi 1.500 personas han muerto, más de 1 millón han sido desplazadas y al menos 4.500 han resultado heridas.

España y Francia piden que la tregua incluya al Líbano

Ante esta situación, España y Francia pidieron que la tregua también incluya al territorio libanés.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, consideró que sería “inaceptable” que Israel mantuviera los combates en el país.

“Es inaceptable que la guerra de Israel, la invasión de Israel a un país soberano como el Líbano (…) se mantenga”, afirmó en declaraciones a la radio pública RNE.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, saludó la tregua y criticó sin mencionarlo directamente en la red social X al presidente estadounidense Donald Trump.

“Los altos al fuego siempre son una buena noticia”, escribió, aunque añadió que el Gobierno español “no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenta con un cubo de agua más tarde”.

En París, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que el alto el fuego debía “incluir plenamente al Líbano” durante todo su período.

RelacionadoTRT Español - Cómo Trump pasó de amenazar con la aniquilación de Irán a un alto al fuego de dos semanas


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Irán derriba un caza de EE.UU. y otro choca cerca del estrecho de Ormuz: ¿qué se sabe hasta ahora?
Erdogan a Putin: Türkiye se opone a los ataques contra Irán y a la inestabilidad en el mar Negro
Más de un millón de personas desplazadas en Líbano por ataques de Israel, alerta la ONU
De Vietnam a Irán: cuántas veces EE.UU. amenazó con llevar naciones a la “Edad de Piedra”
Expertos denuncian crímenes de guerra de EE.UU. e Israel en Irán, mientras Trump insiste en ataques
Erdogan advierte que el agua sustituirá al petróleo como recurso estratégico clave
El bloqueo del estecho de Ormuz impulsa nuevas rutas petroleras y presión internacional sobre Irán
“Las bombas no son lo que más me preocupa’: la guerra deja a trabajadores de Irán sin sueldo
Cómo una estrategia ambigüa de EE.UU. puede desatar una peligrosa escalada en el estrecho de Ormuz
Por Murat Sofuoglu
Türkiye advierte de que la guerra en Oriente Medio podría extenderse por la región y pide diplomacia
Trump afirma que está cerca de lograr objetivos de EE.UU. en Irán, pero amenaza con escalada militar
Erdogan: “Israel es el principal responsable de la guerra ilegal” contra Irán
Trump habla con príncipe saudí de alto el fuego mientras Irán acusa a EE.UU. e Israel de "genocidio"
El ministro turco Hakan Fidan aborda con Jordania, Japón, Qatar y Egipto la crisis regional
Cisjordania ocupada se paraliza ante la nueva ley israelí que permite la pena de muerte