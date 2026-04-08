Mientras se anunciaba una tregua entre Israel y Irán, varias zonas de Líbano volvieron a despertar este miércoles bajo el estruendo de los bombardeos.Durante la jornada, el ejército israelí lanzó nuevos ataques contra varias localidades del sur del país. Según informó la Agencia Nacional de Información libanesa, los bombardeos coincidieron con nuevas órdenes de evacuación dirigidas a la población civil.
Uno de los ataques impactó en un edificio de la ciudad costera de Tiro, situada en el suroeste de Líbano.
Además, el portavoz militar israelí Avichay Adraee, instó en la red social X a los habitantes situados entre la frontera israelí y el río Zahrani, en el sur del país, a evacuar sus viviendas, y afirmó que “la batalla continúa”.
Por su parte, el ejército libanés pidió a los desplazados esperar antes de regresar a las zonas del sur por razones de seguridad.
La madrugada también dejó víctimas. Un ataque aéreo israelí contra un edificio en la zona de Jal al-Bahr, cerca del hospital Hiram, en los alrededores de Tiro, causó la muerte de cuatro personas, según informó la agencia de noticias National News Agency.
Asimismo, otro bombardeo israelí provocó la muerte de ocho personas en la ciudad de Sidón, en el suroeste del país, y dejó 22 heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud libanés.
Otros ataques alcanzaron posiciones vinculadas a personal médico en la localidad de Shaqra, en el sur de Líbano, donde varias personas resultaron heridas. Además, el fuego de artillería impactó en las zonas de Hanniyeh y Mansouri, cerca de la costa mediterránea.
La agencia oficial también informó de bombardeos contra las localidades de Haddatha, Rab Thalathin, Kafra y Jmeijmeh, así como contra el área de Abbasiya, en las cercanías de Tiro.
En paralelo, el ejército israelí aseguró haber llevado a cabo el ataque coordinado “más grande” desde el inicio de su ofensiva en Líbano.
Según un comunicado militar, las fuerzas israelíes atacaron más de 100 objetivos en apenas 10 minutos en distintas zonas del país.
Líbano queda fuera de la tregua entre Israel e Irán
Los ataques se produjeron horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el martes que había acordado “suspender el bombardeo y el ataque contra Irán durante un período de dos semanas”.
Sin embargo, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que ese alto el fuego temporal “no incluye a Líbano”.
El país mediterráneo se vio arrastrado a la guerra regional el 2 de marzo, cuando Israel y Estados Unidos iniciaron una ofensiva contra Irán que culminó con la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei. Tras ello, Hezbollah, aliado de Teherán, lanzó misiles contra posiciones israelíes.
Desde entonces, Israel ha intensificado su ofensiva en Líbano. Según las autoridades libanesas, casi 1.500 personas han muerto, más de 1 millón han sido desplazadas y al menos 4.500 han resultado heridas.
España y Francia piden que la tregua incluya al Líbano
Ante esta situación, España y Francia pidieron que la tregua también incluya al territorio libanés.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, consideró que sería “inaceptable” que Israel mantuviera los combates en el país.
“Es inaceptable que la guerra de Israel, la invasión de Israel a un país soberano como el Líbano (…) se mantenga”, afirmó en declaraciones a la radio pública RNE.
Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, saludó la tregua y criticó sin mencionarlo directamente en la red social X al presidente estadounidense Donald Trump.
“Los altos al fuego siempre son una buena noticia”, escribió, aunque añadió que el Gobierno español “no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenta con un cubo de agua más tarde”.
En París, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que el alto el fuego debía “incluir plenamente al Líbano” durante todo su período.