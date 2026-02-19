Legislador, exmiembro de la Corte Suprema de Justicia y ahora el octavo presidente de Perú en los últimos diez años: José María Balcázar fue elegido este miércoles por el Congreso para liderar el país durante los próximos cinco meses, hasta que asuma el ganador de las elecciones generales de abril. De este modo, sucede al ahora exmandatario José Jerí, quien dejó el cargo tras apenas cuatro meses en funciones, luego de ser destituido por los parlamentarios el martes.

La candidatura de Balcázar fue presentada por el partido de orientación de izquierda Perú Libre, la fuerza que ganó la Presidencia en 2021 con Pedro Castillo, quien luego fue detenido y destituido por el Congreso tras intentar disolverlo y establecer un gobierno de emergencia durante la crisis de 2022.

Ahora bien, el nombramiento de Balcázar como presidente interino se produjo luego de que Jerí fuera retirado del cargo, con un mandato interrumpido por una serie de escándalos políticos e investigaciones penales. Entre ellos, un caso relacionado con reuniones no declaradas que habría mantenido con un empresario chino.

El Congreso se reunió el martes en una sesión extraordinaria para debatir siete pedidos de moción de censura –un mecanismo utilizado para evaluar actuaciones o denuncias hacia altos funcionarios– contra Jerí. Este último –que había asumido en octubre tras la destitución de Dina Boluarte, acusada de “permanente incapacidad moral”– rechazó todas las acusaciones, pero fue igualmente destituido.

La votación para elegir un nuevo presidente se realizó el miércoles. La candidata de derecha María del Carmen Alva aparecía como la gran favorita para asumir el cargo de forma temporal. Sin embargo, tras varias horas de sesión y luego de que ninguno de los cuatro candidatos principales lograra una mayoría simple en las primeras rondas, el escenario cambió.

En medio de un complejo juego de intereses políticos y cálculos electorales, con 64 votos contra 46, Balcázar se impuso. Obtuvo el respaldo de varios partidos de derecha que inicialmente se preveía que apoyarían a Alva, pero que modificaron su voto a último momento.

Así, Balcázar fue designado como presidente del Congreso, por lo que pasó automáticamente a tomar posesión de la presidencia interina del país. La legislación peruana estipula que, cuando la jefatura del Estado queda vacante y no hay un vicepresidente, el titular del Parlamento debe asumir la conducción del Ejecutivo.

