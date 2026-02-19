Legislador, exmiembro de la Corte Suprema de Justicia y ahora el octavo presidente de Perú en los últimos diez años: José María Balcázar fue elegido este miércoles por el Congreso para liderar el país durante los próximos cinco meses, hasta que asuma el ganador de las elecciones generales de abril. De este modo, sucede al ahora exmandatario José Jerí, quien dejó el cargo tras apenas cuatro meses en funciones, luego de ser destituido por los parlamentarios el martes.
La candidatura de Balcázar fue presentada por el partido de orientación de izquierda Perú Libre, la fuerza que ganó la Presidencia en 2021 con Pedro Castillo, quien luego fue detenido y destituido por el Congreso tras intentar disolverlo y establecer un gobierno de emergencia durante la crisis de 2022.
Ahora bien, el nombramiento de Balcázar como presidente interino se produjo luego de que Jerí fuera retirado del cargo, con un mandato interrumpido por una serie de escándalos políticos e investigaciones penales. Entre ellos, un caso relacionado con reuniones no declaradas que habría mantenido con un empresario chino.
El Congreso se reunió el martes en una sesión extraordinaria para debatir siete pedidos de moción de censura –un mecanismo utilizado para evaluar actuaciones o denuncias hacia altos funcionarios– contra Jerí. Este último –que había asumido en octubre tras la destitución de Dina Boluarte, acusada de “permanente incapacidad moral”– rechazó todas las acusaciones, pero fue igualmente destituido.
La votación para elegir un nuevo presidente se realizó el miércoles. La candidata de derecha María del Carmen Alva aparecía como la gran favorita para asumir el cargo de forma temporal. Sin embargo, tras varias horas de sesión y luego de que ninguno de los cuatro candidatos principales lograra una mayoría simple en las primeras rondas, el escenario cambió.
En medio de un complejo juego de intereses políticos y cálculos electorales, con 64 votos contra 46, Balcázar se impuso. Obtuvo el respaldo de varios partidos de derecha que inicialmente se preveía que apoyarían a Alva, pero que modificaron su voto a último momento.
Así, Balcázar fue designado como presidente del Congreso, por lo que pasó automáticamente a tomar posesión de la presidencia interina del país. La legislación peruana estipula que, cuando la jefatura del Estado queda vacante y no hay un vicepresidente, el titular del Parlamento debe asumir la conducción del Ejecutivo.
Los desafíos de Balcázar
Este nuevo giro refleja la profunda complejidad política que atraviesa Perú. En la última década, el país tuvo ocho presidentes, en un contexto marcado por la polarización y la inestabilidad. Desde 2016, Perú ha atravesado una sucesión acelerada de mandatarios, lo que expuso una fuerte ruptura entre el Ejecutivo y el Congreso, además de un sistema de partidos fragmentado.
En este escenario, Balcázar, de 83 años, enfrenta un mandato breve y de alto riesgo, con el objetivo de garantizar elecciones creíbles, estabilizar los mercados y preservar el orden público.
Su gestión interina llega a menos de dos meses de los comicios del 12 de abril, cuando los peruanos voten por un nuevo presidente en las urnas. Las elecciones de abril contarán con un número récord de más de 30 candidatos y marcarán un hecho inédito en casi 30 años: el regreso del Senado. A partir de una reforma aprobada en 2024, el Poder Legislativo volverá a ser bicameral.
Según lo previsto, Balcázar permanecerá en el cargo hasta el final del actual período presidencial, el 28 de julio, cuando el mandatario electo deberá asumir.
En este marco, agradeció al Congreso por haberlo elegido jefe de Estado y garantizó a sus compatriotas “una transición democrática electoral pacífica”. Además, pidió que “no exista ningún tipo de duda sobre las elecciones”, y aseguró que buscará una “pacificación de verdad”, junto con “ministerios aptos para enfrentar a la inseguridad ciudadana”, principal preocupación de la población.
Tras afirmar que se encuentra "sumamente motivado" por su designación como mandatario, consideró que en su país ya no se está "en los tiempos para pelear". "Aquí ya no hay derechas ni izquierdas, eso ya no tiene ningún tipo de sustento", afirmó, antes de remarcar que "hay que ponerse a trabajar".
También aseguró que mantendrá la actual política económica, al considerar que el país no puede someterse a “ensayos económicos”, y que no cambiará el rumbo de la estrategia de seguridad ciudadana enfocada en combatir al crimen organizado. Reiteró, además, que trabajará para que las elecciones “sean las más limpias”.
Durante esta semana, Balcázar deberá nombrar al Consejo de Ministros que lo acompañará en esta etapa. Con este nombramiento, Perú abre un nuevo y delicado capítulo en su larga búsqueda de estabilidad política.