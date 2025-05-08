EUROPA
Hay nuevo papa: Robert Prevost es el líder de la Iglesia católica y se llamará León XIV
El estadounidense Robert Prevost es el nuevo líder de la Iglesia católica. Elegido este jueves como sucesor de Francisco, fue presentado en el balcón de la basílica de San Pedro bajo el nombre de León XIV.
Con el nombre de León XIV, el estadounidense Robert Prevost fue elegido nuevo papa / Reuters
8 de mayo de 2025

Entre aplausos y una creciente expectativa, Robert Prevost apareció este jueves en el balcón de la basílica de San Pedro como el nuevo papa de la Iglesia católica. Su elección, con el nombre de León XIV, se hizo oficial una hora después de que el humo blanco saliera de la Capilla Sixtina.

Su elección, en el segundo día del cónclave, marca el inicio de un nuevo capítulo para los 1.400 millones de católicos del mundo. Los purpurados necesitaron dos días para elegir al nuevo papa, al igual que en 2005, cuando escogieron a Benedicto XVI, y en 2013, con Francisco.

El nombre de Prevost surgió del mayor y más internacional cónclave de la historia de la Iglesia, que reunió en la Capilla Sixtina a 133 cardenales electores procedentes de cinco continentes y unos 70 países. Aunque los detalles de la elección permanecerán en secreto, salvo que el nuevo papa decida lo contrario, lo único seguro es que obtuvo al menos dos tercios de los votos (89).

Antes de su presentación al mundo, la tradición establece que el flamante pontífice entre en la Sala de las Lágrimas, ubicada al fondo de la Capilla Sixtina, para poder llorar ante la magnitud de la tarea que le espera. Allí viste su primera sotana blanca entre las tres tallas disponibles y, antes de dirigirse al balcón de la logia de la basílica para presentarse, los cardenales le prometen obediencia.

Primer discurso del papa León XIV

Finalmente, el nuevo papa León XIV saludó por primera vez a las miles de personas reunidas en la Plaza San Pedro y brindó su primer discurso, lanzando un "llamado a la paz" a "todos los pueblos". También llamó a "construir puentes" a través del "diálogo", instando a avanzar "sin miedo, unidos, dando la mano a Dios y dándonosla entre nosotros".

Además, en sus primeras declaraciones tras su elección, recordó su paso por Perú con un mensaje en español y un saludo a su "querida diócesis de Chiclayo".

León XIV es el primer papa estadounidense y peruano de la historia. Nació en Chicago pero también tiene la nacionalidad de Perú, donde ejerció de misionero y de arzobispo emérito de Chiclayo.

En los próximos días, León XIV tendrá una ceremonia de investidura papal con una misa celebrada ante líderes políticos y religiosos de todo el mundo. Además, recorrerá la plaza de San Pedro en el papamóvil por primera vez y pronunciará una homilía en la que expondrá sus prioridades.

FUENTE:TRT Español y agencias
