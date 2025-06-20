Colombia logró un paso contundente para diversificar sus fuentes de financiamiento al ser aceptada oficialmente en el Nuevo Banco de Desarrollo del bloque BRICS, que lleva las siglas de sus miembros fundadores: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

“Esta adhesión abre nuevas oportunidades de financiación para proyectos estratégicos y es un paso clave para diversificar alianzas y fortalecer la economía del país”, informó la Presidencia de Colombia en X.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, celebró la noticia en X al señalar que “trasciende lo financiero y amplía nuestro horizonte”. “Seguimos abriendo camino hacia nuevas oportunidades para el país”, completó.

El Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, por sus siglas en inglés) fue creado en 2014 con el objetivo de movilizar recursos que financien proyectos de infraestructira y desarrollo sostenible, no solo en los países miembro del grupo, sino también en otras naciones emergentes.

Cada miembro fundador tiene igual poder de voto y las decisiones se aprueban con dos tercios de los votos. La membresía del banco está abierta a otros países de la comunidad internacional, aunque los miembros del BRICS conservan el 55% de las acciones.

Durante esta década, Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, y Argelia se han incorporado a la entidad.

¿Qué implica para Colombia?



La aceptación de Colombia en el NDB abre más oportunidades para el país en cuanto a “acceso a créditos con tasas favorables, enfoque en sostenibilidad y condiciones distintas a las impuestas por entidades financieras tradicionales” como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, indicó la Presidencia del país en un comunicado. En concreto, podrá acceder a recursos y préstamos para proyectos nacionales.

Lo cual a su vez lleva a que el país pueda fortalecer sus capacidades financieras “para enfrentar retos estructurales, como la transición energética, la conectividad regional, la soberanía alimentaria y el cierre de brechas sociales y territoriales”, de acuerdo a la declaración.

No obstante, esto no significa una adhesión de Colombia a los BRICS, que representan cerca del 40% de la población mundial.