Duplicar la capacidad de la cárcel más grande del mundo: este es el objetivo que está en la mira de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para albergar a más deportados de Estados Unidos, según un reporte del diario The Wall Street Journal.

Bukele expresó su intención de expandir el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) durante una reciente visita de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, a El Salvador, según le dijeron al diario fuentes cercanas a las conversaciones.

Así, la megacárcel de Bukele duplicaría su capacidad actual de 40.000 reclusos a 80.000. Sin embargo, por el momento, la prisión alberga a 15.000 internos.

Inaugurado en febrero de 2023, el Cecot ha sido un símbolo de la mano dura de Bukele sobre las pandillas. Justamente, se construyó con el objetivo de recluir a, según el gobierno, los criminales más peligrosos del país.

De acuerdo a información oficial, en la prisión están recluidos los líderes de las principales pandillas que operaban en El Salvador, la Mara Salvatrucha (MS13) y el Barrio 18, así como los jefes de los “clicas” o grupos internos de las bandas.

La cercanía de Bukele y Trump

El reporte sobre los planes de Bukele ocurre en medio de una creciente cooperación del presidente salvadoreño con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en materia de inmigración. Desde marzo, el país centroamericano ha aceptado de Estados Unidos a más de 200 inmigrantes venezolanos a quienes los funcionarios del Gobierno de Trump acusan de pertenecer a pandillas y cometer crímenes violentos. Sin embargo, varios familiares de los deportados han reclamado su inocencia y pedido su libertad durante semanas.

Trump y Bukele se reunieron esta semana en la Casa Blanca en un encuentro amistoso que fortaleció sus lazos. El mandatario salvadoreño es el primer jefe de Estado de Latinoamérica que el líder estadounidense recibe en Washington.

Durante la reunión, Trump elogió la ayuda de Bukele al retener a los migrantes deportados en la prisión salvadoreña, afirmando que "nos está ayudando" y que ahora Estados Unidos necesita "expulsar a los criminales, asesinos y violadores" de su país. Funcionarios estadounidenses incluso calificaron esta relación como una "colaboración histórica para hacer del mundo un lugar más seguro".