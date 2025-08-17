Bolivia celebra este domingo sus elecciones presidenciales, a las que están convocados casi ocho millones de ciudadanos, mientras enfrenta su peor crisis económica en cuatro décadas.

Tras dos años de conflicto político y protestas masivas contra el Gobierno del presidente Luis Arce, de izquierda, las encuestas sugieren que los bolivianos podrían optar por un giro hacia la derecha que ponga fin a las dos décadas de dominio del partido Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el expresidente Evo Morales.

¿Quiénes lideran la intención de voto?



Dos candidatos de derecha lideran las encuestas. El favorito es Samuel Doria Medina, de 66 años, un empresario de centroderecha, exministro de Planeamiento, y fundador de su partido Frente de Unidad Nacional.

Llegó a ser el principal accionista de la mayor cementera de Bolivia, y ahora es propietario de hoteles y franquicias de comida rápida.

Medina se postuló sin éxito a la presidencia en tres ocasiones: 2005, 2009 y 2014.

En segundo lugar se encuentra Jorge “Tuto” Quiroga, de 65 años, de la alianza Libertad y Democracia.

También tres veces candidato presidencial, Quiroga fue jefe de Estado entre 2001 y 2002, culminando el mandato del exdictador militar Hugo Banzer tras su renuncia debido a un cáncer de pulmón.

Ambos líderes de la oposición prometen desmantelar el modelo económico estatal del MAS, al que muchos bolivianos culpan de los problemas económicos del país. “Llevamos mucho tiempo esperando estas elecciones y esperamos que sean libres y justas”, declaró Fabiana Mezzadri, una joven profesional, a la agencia de noticias Anadolu.

“El partido que ha gobernado durante dos décadas afirma actuar en el mejor interés público, pero sus acciones sugieren lo contrario”, añadió.

Según las encuestas, el único candidato de izquierda con posibilidades de llegar a una segunda vuelta, Andrónico Rodríguez, se sitúa en quinto lugar con el 5,5%.