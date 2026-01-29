AMÉRICA LATINA
Trump autoriza la reapertura del espacio aéreo de Venezuela
El presidente estadounidense aseguró que los ciudadanos de Estados Unidos podrán viajar “pronto y con seguridad” a Venezuela y añadió que grandes compañías petroleras ya están explorando posibles emplazamientos en el país.
Imágen de archivo de Donald Trump / AP
hace 15 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que había ordenado la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela este jueves, casi cuatro semanas después de la operación militar estadounidense destinada a derrocar a Nicolás Maduro.

Trump dijo durante una reunión de gabinete que acababa de hablar con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien “informé de que vamos a reabrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela”.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán muy pronto viajar a Venezuela y estarán a salvo allí. Está bajo un control muy fuerte”, aseguró Trump desde la Casa Blanca.

El mandatario añadió que había dado instrucciones al secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, “y a todos los demás implicados, incluido el Ejército, para que, si es posible, antes de que termine el día se reabra el espacio aéreo sobre Venezuela”.

Cabe recordar que Estados Unidos ha mantenido cerrado el espacio aéreo venezolano a los vuelos comerciales desde la operación militar del 3 de enero, en la que fue secuestrado el dirigente izquierdista Maduro, que ahora se enfrenta a un juicio en Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo.

Por otro lado, Trump también señaló que grandes compañías petroleras “ya están yendo a Venezuela, explorando el terreno y eligiendo sus ubicaciones”.

Tras la caída de Maduro, Rodríguez firmó rápidamente acuerdos petroleros con Trump, quien ha declarado que su administración controla ahora el sector, principal motor de la economía venezolana.


FUENTE:TRT World
