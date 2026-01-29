El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que había ordenado la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela este jueves, casi cuatro semanas después de la operación militar estadounidense destinada a derrocar a Nicolás Maduro.

Trump dijo durante una reunión de gabinete que acababa de hablar con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien “informé de que vamos a reabrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela”.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán muy pronto viajar a Venezuela y estarán a salvo allí. Está bajo un control muy fuerte”, aseguró Trump desde la Casa Blanca.

El mandatario añadió que había dado instrucciones al secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, “y a todos los demás implicados, incluido el Ejército, para que, si es posible, antes de que termine el día se reabra el espacio aéreo sobre Venezuela”.