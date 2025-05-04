Un misil lanzado desde Yemen este domingo impactó muy cerca del aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, lo que provocó la suspensión de todos los vuelos en el lugar. Horas después, los hutíes afirmaron haber lanzado con éxito un misil balístico hipersónico contra la terminal aérea y advirtieron a las aerolíneas internacionales que el lugar es "inseguro para la aviación civil".

En un comunicado televisado, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, afirmó que el misil impactó con éxito su objetivo, añadiendo que otro "objetivo vital" en la ciudad de Ascalón también fue alcanzado.

El servicio de emergencias de Israel, Magen David Adom, informó que "varias personas resultaron heridas leves debido a la caída de un misil cerca de la Terminal 3 del Aeropuerto Ben Gurión", sin proporcionar más detalles.

El impacto se produjo tras el sonido de múltiples sirenas antiaéreas en varias regiones de Israel y varios intentos fallidos por interceptar el proyectil, según el ejército israelí.

Fuentes de seguridad informaron a la Radio del Ejército que tanto el sistema Arrow de Israel como el sistema THAAD, de fabricación estadounidense, intentaron interceptar el misil, pero fracasaron.

Según el Canal 13 de Israel, el ejército ha iniciado una investigación interna sobre la falla de los sistemas de defensa aérea para interceptar el misil.

"Este es el primer misil que no logramos interceptar desde que se reanudó la ofensiva en Gaza", declaró una fuente de seguridad anónima al Canal 12.