Un avión de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló en la mañana del lunes en Puerto Leguízamo, en el sur rural de Colombia, según informaron las autoridades.

De acuerdo con fuentes oficiales, hasta 48 sobrevivientes habían sido localizados hasta el momento. No obstante, una fuente militar indicó a la agencia de noticias AFP que la cifra de muertos podría ascender a 80, aunque todavía no existe un balance oficial.

En este contexto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que la aeronave Hércules transportaba dos pelotones en el momento del accidente. Asimismo, el jefe militar señaló que ya se ha desplegado un operativo en la zona para asistir a los heridos.

“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea Colombiana sufrió un trágico accidente durante el despegue desde Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas”, escribió Sánchez en la red social X.

Mientras tanto, las autoridades han movilizado recursos para responder a la emergencia y esclarecer las causas del siniestro. En paralelo, el ministerio de Defensa activó todos los protocolos para atender a las víctimas y a sus familias. “Expreso mis más sinceras condolencias a las familias de los afectados y, por respeto a su dolor, pido evitar especulaciones hasta contar con información oficial”, añadió el ministro.

Según la información preliminar, la aeronave se precipitó poco después de despegar de Puerto Leguízamo, cerca de la frontera sur con Ecuador, esparciendo restos en llamas sobre la selva. En este sentido, cabe destacar que la zona fronteriza, marcada por la inestabilidad, ha sido escenario en las últimas semanas de intensa actividad militar, en medio de operativos conjuntos de Colombia y Ecuador contra redes de narcotráfico y grupos armados. Por ahora, el número de víctimas sigue sin confirmarse.