Escoger entre el hambre o la muerte: a eso ha sometido Israel a los palestinos en Gaza desde finales de mayo cuando se implementó una mínima distribución de ayuda a través de la polémica Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), que cuenta con el apoyo de Washington y Tel Aviv. Pero estos centros de entrega de alimentos nunca fueron lugares de alivio, sino de masacres masivas por cuenta del fuego indiscriminado que las fuerzas israelíes han abierto sistemáticamente sobre palestinos que sólo buscaban algo de alimentos.

Y las cifras no son menores: casi 1.800 personas han sido asesinadas en menos de tres meses mientras intentaban acceder a esta supuesta ayuda humanitaria, según datos de la ONU. "Desde el 27 de mayo y hasta el 13 de agosto, hemos registrado que al menos 1.760 palestinos han sido asesinados mientras buscaban ayuda”, señaló la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH).

Del total de víctimas, 994 perdieron la vida en las inmediaciones de los puntos de distribución de la GHF, y 766 a lo largo de las rutas de los convoyes de suministro. “La mayoría de estos asesinatos fueron cometidos por las fuerzas israelíes", añadió. La nueva cifra representa un incremento de casi 400 asesinatos con respecto a los 1.373 reportados el pasado 1 de agosto.

Además, el reporte indica que entre el 27 de mayo y el 8 de agosto, “el Hospital de Campaña de la Cruz Roja en Rafah atendió a más de 4.500 pacientes heridos, la mayoría de los cuales informaron haber sufrido lesiones al intentar llegar a los puntos de distribución de alimentos”.

Y es que cada día, decenas de palestinos siguen muriendo en estos centros. Justamente, la hambruna impuesta por Israel desde principios de marzo –cuando bloqueó todos los pasos fronterizos impidiendo el ingreso de alimentos y suministros básicos– no les deja otra opción. Si no mueren en estos puntos, mueren de inanición o bajo las bombas que Tel Aviv no deja de lanzar.

Las agencias de ayuda han reportado al menos 239 muertes por inanición hasta el momento, incluyendo al menos 106 niños. El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, advirtió esta semana que la hambruna y la desnutrición en Gaza han alcanzado sus niveles más altos desde que comenzó la ofensiva.

La propia ONU afirma que en julio casi 12.000 niños menores de 5 años fueron diagnosticados con desnutrición aguda, incluidos más de 2.500 con desnutrición grave, el nivel más peligroso. La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que las cifras probablemente sean mucho peores.

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advierte que la hambruna ha alcanzado su nivel más alto desde el inicio del conflicto. Hasta el 13 de agosto, las autoridades sanitarias registraron 235 muertes relacionadas con la desnutrición, 106 de ellas niños.

En paralelo, más de 100 ONG denunciaron que, desde marzo, han intentado ingresar suministros al enclave, pero sus solicitudes fueron rechazadas por Tel Aviv. En el comunicado, entidades como Caritas, Médicos del Mundo, Oxfam o Médicos Sin Fronteras denunciaron este jueves el bloqueo y señalaron al gobierno israelí por centralizar toda la distribución de ayuda en la GFH.

"Las autoridades israelíes han rechazado las solicitudes de decenas de ONG para llevar a Gaza suministros vitales, alegando que estas organizaciones 'no están autorizadas a entregar ayuda'. Solo en julio, se negaron más de 60 solicitudes bajo esta justificación", señaló el comunicado.

Organizaciones de derechos humanos y agencias de la ONU han declarado reiteradamente que el uso del hambre y la privación como armas de guerra está prohibido por el derecho internacional. La situación en Gaza, advierten, es ahora una auténtica catástrofe humanitaria.

Pero el sufrimiento no termina. En su política de sangre y fuego, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó el pasado 8 de agosto los planes del primer ministro Benjamín Netanyahu para una nueva invasión terrestre en el asediado enclave. Se espera que esta nueva escalada tenga como objetivo la Ciudad de Gaza y los campos de refugiados cercanos, algunas de las zonas más densamente pobladas del territorio.

Este sábado, el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos (Euro-Med) informó que las fuerzas israelíes han destruido unas 400 viviendas en el barrio de Zeitoun, en el este de la Ciudad de Gaza, durante los últimos seis días a punta de bombardeos aéreos y el uso de robots con trampas explosivas.

En un comunicado, el grupo de derechos humanos afirmó que el ejército de Tel Aviv ha estado destruyendo Zeitoun desde el 11 de agosto, como parte de un ataque militar a gran escala destinado a imponer el control total sobre la Ciudad de Gaza y desplazar por la fuerza a sus residentes.

El observatorio señaló que más de 90.000 palestinos han huido del barrio bajo intensos bombardeos.

También añadió que las fuerzas israelíes han desplegado drones cuadricópteros para rodear bloques residenciales y obligar a los residentes a evacuar forzosamente, mientras avanzan con unidades terrestres bajo una fuerte cobertura de fuego.

El grupo enfatizó que la destrucción de “casi la mitad de las viviendas en el barrio de Zeitoun no estaba justificada por ninguna necesidad militar, ya que no se habían reportado enfrentamientos armados en la zona recientemente”. Y afirmó que “el uso sistemático de explosivos robóticos y ataques aéreos tras la evacuación de los residentes indicaba que el objetivo de la operación no era lograr un blanco militar legítimo, sino la destrucción de la vida civil y el desplazamiento forzado”.

Euromed también dijo que el ataque a Zeitoun, el barrio más grande de la Ciudad de Gaza, se enmarca en una “política israelí más amplia de genocidio dirigida a arrasar los centros urbanos palestinos mediante la destrucción masiva de viviendas, infraestructura y servicios esenciales”.

Por eso, instó a la comunidad internacional, incluidas la ONU y las instituciones legales, a “actuar con urgencia para detener los ataques, proteger a los civiles y exigir responsabilidades a los líderes israelíes”.

Por su parte, Ismail al-Thawabta, director de la Oficina de Prensa de Gaza, afirmó que el continuo ataque israelí contra el barrio de Zeitoun está “dirigida a la destrucción generalizada, el desplazamiento forzado de palestinos y la imposición de una nueva realidad demográfica por la fuerza".

Imágenes exclusivas de TRT exponen la devastación en Gaza bajo ofensiva israelí





TRT logró captar imágenes aéreas exclusivas que revelan la magnitud de la destrucción en Gaza, en medio del brutal ataque militar que Israel lanzó desde octubre de 2023, y que ha dejado a gran parte del enclave en ruinas.

El reportero Mucahit Aydemir y el camarógrafo Osman Eken documentaron escenas devastadoras durante un lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria por parte de Jordania, revelando una Gaza completamente arrasada bajo el ataque de Tel Aviv por aire, tierra y mar que ha matado a casi 62.000 palestinos en más de 22 meses de genocidio. Sin embargo, expertos han advertido que la cifra puede ser muchísimo mayor debido a la cantidad de víctimas atrapadas bajo los escombros.

Según la ONU y grupos humanitarios, el 88% de la infraestructura de Gaza ha sido destruida. Aproximadamente 2 millones de palestinos en el enclave han sido desplazados, la mayoría de ellos en múltiples ocasiones. Así, las familias deben refugiarse en escuelas superpobladas o tiendas de campaña improvisadas, donde las condiciones de salubridad son deficientes, el agua potable escasea y las enfermedades se propagan rápidamente.

“Célula de Legitimación” israelí se encarga de vincular falsamente a periodistas con Hamás





Las fuerzas israelíes operan una unidad especial de inteligencia que se encarga de difamar y atacar a periodistas palestinos en Gaza, según reveló una nueva investigación de +972 Magazine y Local Call. Conocida como la "Célula de Legitimación", la unidad se estableció en octubre de 2023, al principio de la ofensiva israelí contra Gaza.