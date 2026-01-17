“Últimamente, la política huele muy a menudo a petróleo, y el petróleo huele a política”, dijo Felix Edmundovich Dzerzhinsky, político soviético del siglo XX.

Cuando el entonces desconocido Donald Trump publicó un anuncio en un periódico en 1987, en el que criticaba la política estadounidense en Oriente Medio, el mundo aún no sabía que estaba presenciando el nacimiento de una obsesión.

“El mundo se ríe de los políticos estadounidenses mientras protegemos barcos que no poseemos, transportando petróleo que no necesitamos, destinado a aliados que no nos ayudarán”, escribió en aquel momento el joven magnate neoyorquino.

Casi 40 años después, para Trump el tiempo parece haberse detenido en algún punto de la era del embargo petrolero de 1973. Al regresar a la Casa Blanca para su segundo mandato en 2025, el presidente, hoy con 79 años, sigue pensando con la lógica del siglo pasado, cuando el oro negro definía el destino de los imperios y el control de los yacimientos equivalía al poder geopolítico.

Apoderarse del petróleo extranjero para el presunto beneficio de Estados Unidos ha sido la obsesión de toda la vida de Trump. Creció en las décadas de 1950 y 1960, cuando los automóviles estadounidenses dominaban los mercados mundiales y las petroleras del país controlaban las mayores reservas de crudo del planeta.

Desde entonces, Trump arrastra una intensa nostalgia por la era de los Cadillacs, los Fords y la prosperidad basada en el petróleo… Una nostalgia por la antigua “grandeza” de Estados Unidos.

¿Una obsesión con el petróleo?

“Yo tomaría el petróleo”, dijo Trump sobre Iraq en 2011. “No me iría de Iraq y permitiría que Irán tome el petróleo”. Ese mismo año, al hablar de Libia, fue aún más directo: “Solo me interesa Libia si tomamos el petróleo”.

Así, “toma el petróleo” se convirtió en el mantra de su primera campaña presidencial y de su primer mandato. “Solía decirse que ‘al vencedor le pertenecen los despojos’”, se quejó Trump en 2016. "Yo siempre dije ‘toma el petróleo’”.

Como presidente, insistió en mantener tropas estadounidenses en Siria exactamente por esta razón. “Me gusta el petróleo”, reiteró en 2019. “Nos quedaremos con el petróleo”.

Pero si Iraq, Libia y Siria fueron conflictos heredados de sus predecesores, Venezuela es otra historia. Esta es la primera aventura petrolera de Trump llevada a cabo completamente por él.

El 3 de enero, fuerzas estadounidenses de élite capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa durante una operación en Caracas. Días después, Trump anunció que Estados Unidos “dirigiría el país” para quedarse con su petróleo. “Estamos en el negocio del petróleo”, afirmó el presidente.

“Vamos a hacer que nuestras muy grandes compañías petroleras estadounidenses... entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura gravemente dañada y empiecen a ganar dinero”, sostuvo.

Cabe destacar que Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo: más de 300 mil millones de barriles. Eso es incluso más que Arabia Saudita. Para Trump, se trata de “oro negro” que, simplemente, necesita ser extraído del suelo.

La realidad, sin embargo, resultó ser mucho más compleja que las expectativas del presidente. Cuando el 10 de enero reunió en la Casa Blanca a los directores ejecutivos de las principales petroleras, esperando escuchar compromisos de inversión por 100 mil millones de dólares, le esperaba una decepción.

El CEO de ExxonMobil, Darren Woods, fue brutalmente franco: “Nos han confiscado nuestros activos allí dos veces, así que pueden imaginar que volver a entrar una tercera vez requeriría algunos cambios bastante significativos”. Y agregó: “Hoy en día no es invertible”.

Trump reaccionó con dureza. “No me gustó su respuesta”, dijo a los periodistas. “Probablemente estaría inclinado a mantener a Exxon fuera” de Venezuela.

El problema no es solo el riesgo político. Los precios del petróleo rondan actualmente los 60 dólares por barril, el nivel más bajo en cuatro años. A ese precio, el crudo venezolano, que es pesado y requiere una refinación compleja, simplemente no es rentable. Los analistas estiman que duplicar la producción venezolana requeriría más de 100 mil millones de dólares en inversión y años de trabajo.

El factor Irán

Mientras la apuesta de Trump por Venezuela se estanca, Irán, otra potencia petrolera que experimenta una crisis, ha pasado a ocupar un lugar central en la mira de Trump.

Protestas masivas estallaron en el país a finales de diciembre en medio de grandes problemas económicos. Según activistas de derechos humanos, más de 2.500 personas han muerto.