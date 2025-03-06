El secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró el miércoles su llamado a poner fin al conflicto en Ucrania, al afirmar que se trata de una guerra “proxy” –conocida también como guerra indirecta o guerra subsidiaria–, entre Estados Unidos y Rusia. Moscú indicó luego que su evaluación de la situación coincide con la de Rubio.

Rubio señaló que el presidente estadounidense Donald Trump ve la guerra en Ucrania como "un enfrentamiento prolongado y estancado".

"Francamente, esto es una guerra ‘proxy’ entre dos potencias nucleares: Estados Unidos, que está apoyando a Ucrania, y Rusia, y debe llegar a su fin", declaró en una entrevista con Sean Hannity, de Fox News.

Sus declaraciones se dieron un día después de que Trump dijera que recibió una carta del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. Según el mandatario estadounidense, en la misiva, Zelenskyy expresó su disposición a negociar para lograr una "paz duradera" y trabajar en un acuerdo sobre minerales estratégicos, dejando atrás el altercado que tuvieron los mandatarios la semana pasada en la Casa Blanca.

Rusia coincide con Rubio

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que Rusia está de acuerdo con la evaluación de Rubio de que el conflicto es en realidad una guerra “proxy”. De hecho, señaló que Rusia ha afirmado en numerosas ocasiones que es un conflicto entre Moscú y el bloque occidental liderado por Estados Unidos.

"Podemos y queremos estar de acuerdo con ello, y estamos de acuerdo con ello. Lo hemos dicho repetidamente. Hemos señalado que en realidad se trata de un conflicto entre Rusia y el bloque de Occidente. Y el principal país de ese bloque es Estados Unidos", dijo Peskov sobre las declaraciones de Rubio.

"Así que está absolutamente en línea con la posición que nuestro presidente y el ministro de Relaciones Exteriores han expresado repetidamente. Sí, estamos de acuerdo en que es hora de poner fin a este conflicto y a esta guerra".

Estados Unidos deja de compartir inteligencia con Ucrania

Mientras tanto, este miércoles el director de la CIA, John Ratcliffe, confirmó que EE.UU. pausó la cooperación en inteligencia con Ucrania.

Trump “se preguntó seriamente si el presidente Zelenskyy estaba comprometido con el proceso de paz y decidió 'hacer una pausa'", dijo Ratcliffe a Fox Business Network. También expresó su esperanza de que esta pausa termine pronto.