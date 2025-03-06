El secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró el miércoles su llamado a poner fin al conflicto en Ucrania, al afirmar que se trata de una guerra “proxy” –conocida también como guerra indirecta o guerra subsidiaria–, entre Estados Unidos y Rusia. Moscú indicó luego que su evaluación de la situación coincide con la de Rubio.
Rubio señaló que el presidente estadounidense Donald Trump ve la guerra en Ucrania como "un enfrentamiento prolongado y estancado".
"Francamente, esto es una guerra ‘proxy’ entre dos potencias nucleares: Estados Unidos, que está apoyando a Ucrania, y Rusia, y debe llegar a su fin", declaró en una entrevista con Sean Hannity, de Fox News.
Sus declaraciones se dieron un día después de que Trump dijera que recibió una carta del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. Según el mandatario estadounidense, en la misiva, Zelenskyy expresó su disposición a negociar para lograr una "paz duradera" y trabajar en un acuerdo sobre minerales estratégicos, dejando atrás el altercado que tuvieron los mandatarios la semana pasada en la Casa Blanca.
Rusia coincide con Rubio
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que Rusia está de acuerdo con la evaluación de Rubio de que el conflicto es en realidad una guerra “proxy”. De hecho, señaló que Rusia ha afirmado en numerosas ocasiones que es un conflicto entre Moscú y el bloque occidental liderado por Estados Unidos.
"Podemos y queremos estar de acuerdo con ello, y estamos de acuerdo con ello. Lo hemos dicho repetidamente. Hemos señalado que en realidad se trata de un conflicto entre Rusia y el bloque de Occidente. Y el principal país de ese bloque es Estados Unidos", dijo Peskov sobre las declaraciones de Rubio.
"Así que está absolutamente en línea con la posición que nuestro presidente y el ministro de Relaciones Exteriores han expresado repetidamente. Sí, estamos de acuerdo en que es hora de poner fin a este conflicto y a esta guerra".
Estados Unidos deja de compartir inteligencia con Ucrania
Mientras tanto, este miércoles el director de la CIA, John Ratcliffe, confirmó que EE.UU. pausó la cooperación en inteligencia con Ucrania.
Trump “se preguntó seriamente si el presidente Zelenskyy estaba comprometido con el proceso de paz y decidió 'hacer una pausa'", dijo Ratcliffe a Fox Business Network. También expresó su esperanza de que esta pausa termine pronto.
El asesor de Seguridad Nacional de EE.UU. Mike Waltz dijo el mismo día a periodistas que el país "ha dado un paso atrás" y que la administración está "revisando todos los aspectos" de su relación de inteligencia con Ucrania.
Después de conocerse las declaraciones de Ratcliffe, el ministro francés de Defensa, Sébastien Lecornu, dijo que París continúa compartiendo su inteligencia con Kiev. “Nuestra inteligencia es soberana”, afirmó, y añadió: “Tenemos información de la que permitimos que Ucrania se beneficie”.
Desde el inicio del conflicto en 2022, Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania información clave, incluyendo datos esenciales para operaciones militares y objetivos estratégicos.
Cumbre de países europeos
Los dirigentes de la UE realizan este jueves en Bruselas una cumbre especial en la que analizan cómo mantener la unidad en su respaldo a Ucrania, ante la suspensión de la ayuda militar estadounidense a ese país.
La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, lanzó esta semana un plan para rearmar Europa mediante la movilización de un enorme volumen de recursos. La presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, estima que el plan podría utilizar hasta 800.000 millones de euros, aunque sin un plazo preciso.
La cumbre se realiza un día después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló en un discurso que Europa debe rearmarse ante la "amenaza rusa" y puso en duda el compromiso de Estados Unidos con la seguridad del continente. También reiteró el plan sobre el despliegue de tropas europeas en Ucrania en el marco de la propuesta de arreglo del conflicto con Rusia.
Moscú “no permitirá” tropas europeas en Ucrania
En este contexto, este jueves, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguey Lavrov, aseguró que Moscú no permitirá el despliegue de un contingente europeo en Ucrania en el marco de las negociaciones de paz.
"Eso significará no una híbrida sino una participación oficial y no disimulada de los países de la OTAN en la guerra contra Rusia. No podemos permitir que eso ocurra", dijo el jefe de la diplomacia rusa en una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Zimbabue, Amon Murwira.
Lavrov aseguró que, independientemente de la bandera que lleven los efectivos desplegados en Ucrania, "seguirán siendo tropas de la OTAN".