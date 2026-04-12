Una nueva polémica diplomática entre España e Israel estalló este sábado, después de que el Gobierno israelí convocara a la encargada de negocios española en el país para trasladarle una reprimenda. El detonante fue la quema de un muñeco del primer ministro israelí durante una festividad popular en el sur de España.

El origen de la polémica se encuentra en El Burgo, un municipio de la provincia de Málaga, en la comunidad autónoma de Andalucía, en el sur del país. Allí, cada Domingo de Resurrección se celebra la tradicional Quema de Judas, una festividad en la que los vecinos elaboran un muñeco que representa a una figura pública o simbólica a la que desean criticar y lo queman en la plaza del pueblo.

En esta ocasión, el muñeco representaba al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La figura, de unos siete metros de altura y cargada con unos 14 kilos de pólvora, ardió ante los asistentes durante la celebración.

Según explicó la alcaldesa del municipio, María Dolores Narváez, la quema simbolizaba el mensaje "No a la guerra, al genocidio".

Las imágenes del acto circularon posteriormente en redes sociales y llegaron hasta Israel, donde provocaron una reacción inmediata.

El Gobierno israelí convocó a la encargada de negocios de España en el país —quien encabeza actualmente la representación diplomática española tras la retirada de la embajadora— para transmitirle una reprimenda formal. El anuncio se hizo a través de un mensaje en la red social X en el que se criticaba que el Ejecutivo de Pedro Sánchez hubiera guardado "silencio" sobre el vídeo.

Según Israel, el "odio antisemita atroz" manifestado durante esta festividad en Málaga sería "consecuencia directa de la incitación sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez".

Madrid responde “ no es antisemitismo”

Frente a estas acusaciones, Madrid respondió con rapidez. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, fuentes oficiales aseguraron a la agencia de noticias EFE que el Gobierno está "comprometido" con la lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de odio o discriminación "sin excepciones".

Además, añadieron: "Rechazamos con contundencia cualquier acusación insidiosa que apunte lo contrario".