En Gaza, la vida y la muerte se cruzan en las condiciones más desgarradoras: mujeres embarazadas se ven obligadas a dar a luz en plena calle, mientras los bombardeos y las incursiones de Israel no dan tregua, forzando a miles a evacuar bajo la amenaza constante de tanques y ataques aéreos. La ONU advirtió este miércoles que el colapso del sistema de salud convierte cada parto en una situación de alto riesgo, y a veces incluso en una sentencia de muerte.

“Las ofensivas de Israel en Gaza están empujando a las mujeres a parir sin hospitales, sin médicos y sin agua potable”, denunció Stéphane Dujarric, portavoz de Naciones Unidas, citando datos del Fondo de Población de la ONU (UNFPA).

Según la entidad, cada semana nacen alrededor de 15 bebés sin asistencia, en condiciones que multiplican el peligro tanto para ellos como para las madres.

Dujarric recordó que desde marzo —cuando Israel rompió el acuerdo de alto el fuego con Hamás—, al menos 80 centros médicos y de atención primaria que ofrecían servicios básicos de salud reproductiva han sido alcanzados por los ataques, dejando a 65 completamente fuera de servicio. Los pocos hospitales que aún funcionan operan por encima de su capacidad, sin suministros ni personal suficiente, incapaces de responder al creciente número de partos de emergencia.

Ante esta situación, muchas mujeres dan a luz en tiendas de campaña improvisadas, sin privacidad, sin analgésicos ni medicamentos, y sin suficiente agua limpia. Otras lo hacen directamente en la calle, mientras intentan huir de los bombardeos. Los recién nacidos llegan al mundo sin incubadoras, sin vacunas y, en muchos casos, sin siquiera agua potable para ser lavados. Lo que alguna vez fue motivo de esperanza y celebración, hoy es sinónimo de miedo y dolor.

Éxodo masivo bajo fuego

La tragedia en la Ciudad de Gaza se intensificó este martes, cuando Israel anunció el inicio de una gran incursión terrestre y ataques aéreos, emitiendo órdenes de evacuación inmediata a todos sus habitantes.

El ejército israelí abrió un corredor temporal a través de la carretera Salahuddin, que atraviesa el centro de Gaza de norte a sur, aunque permanecerá operativo solo hasta el viernes al mediodía, advirtió.

Según la ONU, alrededor de un millón de personas vivían hasta finales de agosto en Ciudad de Gaza y sus alrededores. Periodistas de la agencia de noticias AFP registraron un nuevo éxodo masivo, mientras que las autoridades israelíes informaron que más de 350.000 personas ya habían huido hacia el sur.

Gran cantidad de imágenes y videos muestran como centenares de palestinos huyen a pie, en bicicleta, en vehículos o incluso en coches tirados por burros, dejando atrás sus hogares y pertenencias.