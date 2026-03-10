CONFLICTO ISRAEL-IRÁN
2 min de lectura
Trump "duda" que el nuevo líder de Irán pueda coexistir pacíficamente con EE.UU.
El presidente de Estados Unidos critica la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder Supremo de Irán, aunque deja la puerta abierta a conversaciones diplomáticas en medio de la escalada del conflicto.
Trump "duda" que el nuevo líder de Irán pueda coexistir pacíficamente con EE.UU.
El presidente Donald Trump llega al Air Force One, el lunes 9 de marzo de 2026, a la Base Conjunta Andrews, Maryland. / AP
hace 15 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que duda que el recién nombrado líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, pueda coexistir pacíficamente con Estados Unidos, intensificando sus críticas al liderazgo de Teherán en medio del conflicto en curso.

“No creo que pueda vivir en paz”, afirmó Trump en una entrevista con Fox News emitida el martes, y agregó que no estaba “contento” con la decisión de Irán.

Trump ya había calificado previamente el nombramiento de Jamenei como “un gran error”, advirtiendo que el nuevo líder “no duraría mucho” sin la aprobación de Estados Unidos.

Camino incierto hacia las negociaciones

A pesar de la retórica dura, Trump sugirió que las conversaciones con Irán siguen siendo posibles.

“Estoy escuchando que quieren hablar con urgencia”, dijo, aunque añadió que las negociaciones dependerían de términos aceptables.

Los comentarios marcan un cambio respecto a su declaración anterior, en la que aseguraba haber acordado ya discusiones con funcionarios iraníes.

Trump también defendió la decisión de Estados Unidos de lanzar ataques contra Irán a partir del 28 de febrero, afirmando que Washington destruyó aproximadamente la mitad del arsenal de misiles de Irán en los ataques iniciales.

“Si hubiéramos esperado tres días, creo que nos habrían atacado”, dijo, una afirmación que Teherán disputa, negando buscar armas nucleares o misiles capaces de alcanzar Estados Unidos.

RECOMENDADOS

Justificación de la acción militar

Trump dijo que sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner le informaron que funcionarios iraníes afirmaban poseer suficiente uranio enriquecido para 11 bombas nucleares, una revelación que, según él, hizo inevitable la acción militar.

“Básicamente están diciendo que tengo que atacarlos”, afirmó Trump.

El conflicto se intensificó después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques coordinados contra Irán el 28 de febrero.

Los ataques habrían causado más de 1.200 muertos, incluido el anterior líder Supremo de Irán, Alí Jamenei. Mojtaba Jamenei, su hijo, fue nombrado sucesor esta semana.

Teherán ha respondido con ataques con misiles y drones dirigidos a Israel y a varios países que albergan activos militares estadounidenses, incluidos Jordania, Iraq y los Estados del Golfo.

Ocho miembros del personal estadounidense han muerto desde el inicio de la campaña.

RelacionadoTRT Español - Casi 700.000 desplazados en una semana en Líbano, dice ONU, mientras Israel ordena evacuar
FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Trump amenaza a Irán con un ataque "muy fuerte" mientras continúa la guerra en Oriente Medio
Pezeshkian asegura que Irán no se rendirá y pide disculpas a los países vecinos
El petróleo se dispara por la guerra en Oriente Medio mientras las bolsas caen en EE.UU
Principal empresa de satélites retiene durante 96 horas imágenes de países del Golfo
Trump exige “rendición incondicional” de Irán, pide un líder “aceptable” para poner fin a la guerra
Nueva era en el comercio: los productos turcos podrían obtener la etiqueta “Hecho en la UE”
Gaza enfrenta una escasez crítica de suministros médicos pese a la reapertura de la frontera: OMS
La ONU declara una “gran emergencia humanitaria” por la expansión del conflicto en Oriente Medio
Türkiye prolonga suspensión de vuelos a varios países de Oriente Medio por el conflicto regional
Trump descarta operación terrestre en Irán como “pérdida de tiempo”, mientras ataques no dan tregua
Israel intensifica ataques en Líbano, entre amenazas de ministro sobre convertir Beirut en Jan Yunis
Erdogan advierte que las tensiones en Oriente Medio han alcanzado un “nivel aterrador”
Irán está preparado para enfrentar una invasión terrestre de EE.UU.: ministro de Exteriores
Erdogan insta a fortalecer la cooperación defensiva de la OTAN en llamada con Macron
Países del Golfo enfrentan desafío de seguridad alimentaria mientras se interrumpe tráfico en Ormuz