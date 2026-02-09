La Media Luna Roja Palestina (PRCS, por sus siglas en inglés) informó que ayudó a evacuar a 40 palestinos de Gaza a través del cruce fronterizo de Rafah con Egipto, que opera bajo estrictas restricciones impuestas por Israel.

En un comunicado, la organización señaló el lunes que el grupo estaba compuesto por 20 pacientes y 20 acompañantes, quienes recibirán tratamiento en hospitales fuera del enclave.

La PRCS indicó que continuará sus esfuerzos humanitarios, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y socios internacionales, “para facilitar el acceso de los pacientes a tratamiento fuera de Gaza, pese a los desafíos y las difíciles condiciones humanitarias”.

Según un reportero de la agencia de noticias Anadolu, vehículos de la OMS y de la Media Luna Roja Palestina trasladaron a los evacuados hasta el cruce.

Bajo restricciones israelíes extremadamente estrictas, Israel reabrió el lado palestino del cruce de Rafah el 2 de febrero para permitir el paso de personas en ambos sentidos. Israel ocupa el cruce desde mayo de 2024.

Estimaciones en Gaza indican que alrededor de 22.000 palestinos heridos y enfermos esperan salir del territorio para recibir tratamiento en el extranjero, en medio de lo que las autoridades describen como un colapso catastrófico del sistema de salud tras la ofensiva genocida de Israel.

Cifras semi-oficiales también muestran que unos 80.000 palestinos se han registrado para regresar a Gaza, lo que subraya el rechazo de la población al desplazamiento y su insistencia en volver pese a la destrucción generalizada.

Aunque medios israelíes y egipcios habían informado previamente que hasta 50 palestinos podrían cruzar el paso diariamente en cada dirección, las cifras han quedado muy por debajo. Desde que comenzó la reapertura, solo grupos limitados han cruzado en ambos sentidos.