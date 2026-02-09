GENOCIDIO EN GAZA
Otros 20 pacientes evacuados a través del cruce de Rafah bajo estrictas restricciones israelíes
Unos 22.000 palestinos en Gaza necesitan atención médica fuera del territorio, según las autoridades, lo que refleja el colapso catastrófico del sector sanitario tras la ofensiva genocida de Israel.
Israel ocupa el cruce de Rafah desde mayo de 2024. Foto de archivo. / Reuters
hace 10 horas

La Media Luna Roja Palestina (PRCS, por sus siglas en inglés) informó que ayudó a evacuar a 40 palestinos de Gaza a través del cruce fronterizo de Rafah con Egipto, que opera bajo estrictas restricciones impuestas por Israel.

En un comunicado, la organización señaló el lunes que el grupo estaba compuesto por 20 pacientes y 20 acompañantes, quienes recibirán tratamiento en hospitales fuera del enclave.

La PRCS indicó que continuará sus esfuerzos humanitarios, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y socios internacionales, “para facilitar el acceso de los pacientes a tratamiento fuera de Gaza, pese a los desafíos y las difíciles condiciones humanitarias”.

Según un reportero de la agencia de noticias Anadolu, vehículos de la OMS y de la Media Luna Roja Palestina trasladaron a los evacuados hasta el cruce.

Bajo restricciones israelíes extremadamente estrictas, Israel reabrió el lado palestino del cruce de Rafah el 2 de febrero para permitir el paso de personas en ambos sentidos. Israel ocupa el cruce desde mayo de 2024.

Estimaciones en Gaza indican que alrededor de 22.000 palestinos heridos y enfermos esperan salir del territorio para recibir tratamiento en el extranjero, en medio de lo que las autoridades describen como un colapso catastrófico del sistema de salud tras la ofensiva genocida de Israel.

Cifras semi-oficiales también muestran que unos 80.000 palestinos se han registrado para regresar a Gaza, lo que subraya el rechazo de la población al desplazamiento y su insistencia en volver pese a la destrucción generalizada.

Aunque medios israelíes y egipcios habían informado previamente que hasta 50 palestinos podrían cruzar el paso diariamente en cada dirección, las cifras han quedado muy por debajo. Desde que comenzó la reapertura, solo grupos limitados han cruzado en ambos sentidos.

Bajo las condiciones impuestas por Israel, solo los palestinos que salieron de Gaza después del inicio de la ofensiva tienen permitido regresar, tras intensos controles de seguridad.

Personas que han regresado, incluidos ancianos y niños, han denunciado haber sido sometidas a duros interrogatorios militares israelíes, al tiempo que reiteraron su apego a su tierra y su rechazo al desplazamiento.

Antes de la ofensiva israelí, cientos de palestinos cruzaban Rafah diariamente en ambos sentidos bajo procedimientos normales supervisados por el Ministerio del Interior de Gaza y las autoridades egipcias, sin participación israelí.

Israel debía reabrir el cruce durante la primera fase de un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, pero no lo hizo.

La ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023 ha matado a más de 72.000 palestinos y herido a más de 171.000, además de destruir alrededor del 90% de la infraestructura de Gaza.

Pese al alto el fuego del 10 de octubre de 2024, el ejército israelí ha seguido atacando el enclave, matando a 581 palestinos e hiriendo a otros 1.553, según el Ministerio de Salud de Gaza.

FUENTE:Anadolu Agency
