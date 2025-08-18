Bolivia se dirige a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales que marcará un punto de inflexión en su historia reciente. La votación de este domingo puso fin a una era: tras 20 años, la izquierda dejará el poder, y dos candidatos opositores al actual Gobierno de Luis Arce –uno de centroderecha y otro de derecha– se enfrentarán en el balotaje que definirá el rumbo del país.

Los aspirantes que avanzaron a la segunda vuelta son el senador centrista Rodrigo Paz y el expresidente derechista Jorge “Tuto” Quiroga. Aunque las encuestas anticipaban un giro hacia la derecha, sin embargo, no pronosticaban que Paz apareciera en el balotaje.

Con el 92% de los votos escrutados, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que Paz obtuvo el 32,2% de los sufragios, mientras que Quiroga alcanzó el 26,9%.

Según la ley electoral boliviana, como ninguno superó el 50% ni alcanzó al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre su rival, deberán disputar la segunda vuelta, prevista para el 19 de octubre.

Así, el partido del presidente Arce, el Movimiento al Socialismo (MAS), sufrió un revés histórico: su candidato, Eduardo del Castillo, obtuvo apenas un 3,1% de los votos, poniendo fin a casi dos décadas de gobierno del partido liderado durante años por el expresidente Evo Morales.

Las encuestas previas habían dado por seguro que Samuel Doria Medina, empresario centroderechista de 66 años, competiría en la segunda vuelta, pero quedó en tercer lugar con el 19,9% de los votos.

Los demás cinco candidatos, incluido el candidato de izquierda Andrónico Rodríguez, con el 8,2% de votos, quedaron rezagados.

Rodrigo Paz: la sorpresa llegó desde el centro



Rodrigo Paz, de 57 años, fue quien pateó el tablero electoral, convirtiéndose en la gran sorpresa de estas elecciones, ya que ninguna encuesta anticipaba su paso a la segunda vuelta.

Nacido en España durante el exilio de su familia, entre 1964 y 1982, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien gobernó Bolivia entre 1989 y 1993.

Su carrera política comenzó en 2002 como legislador y, con el tiempo, asumió cargos locales de relevancia: fue alcalde y gobernador de Tarija. Aunque al inicio su perfil era poco conocido, Paz ganó notoriedad a medida que avanzaba la campaña, consolidándose como uno de los principales candidatos.

Paz es miembro del Partido Demócrata Cristiano, y se presenta como una figura de renovación política de centro.