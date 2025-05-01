Dorothy King, periodista jubilada, nacida en Estados Unidos, criada en California y residente en Canadá desde los 17 años, siente que podría viajar de vacaciones a cualquier lugar del mundo excepto uno: Estados Unidos. No tanto por sus paisajes, ni por su clima. Si no, más bien por una atmósfera que flota en el ambiente y que arrastra cada vez más a los viajeros a evitar unas vacaciones en este país. "La oposición de Estados Unidos a la democracia, ejemplificada por Trump; la obsesión por el dinero (que admito que está ocurriendo en todas partes), la falta de leyes sobre armas y el auge de la oligarquía”, enumera Dorothy, “son las razones por las que iría de vacaciones a cualquier lugar menos a Estados Unidos".

"Recuerdo haber crecido en California. Pensábamos en Estados Unidos como un crisol de culturas y, aunque el racismo prevalecía, creíamos que con el tiempo la gente simplemente se reconocería como seres humanos con diferentes culturas, colores, creencias, etc. Claramente, eso no ha sucedido", añade Dorothy en diálogo con TRT Español.

El caso de Dorothy es un signo de los tiempos. En 2025, el número de viajeros que eligen pasar sus vacaciones en Estados Unidos ha sufrido una disminución significativa. Solo en marzo de este año, según el Departamento de Comercio del país, el porcentaje de visitantes internacionales cayó casi un 12%, en comparación con el mismo mes de 2024.

Los motivos: la guerra comercial, las políticas migratorias restrictivas y el miedo a la incertidumbre en la entrada y salida de los aeropuertos, medidas impuestas por el nuevo Gobierno de Donald Trump que han provocado que los turistas se decidan por otros destinos más tranquilos.

”La emoción que despertaba Estados Unidos como destino turístico se ha reducido notablemente, ya que a los viajeros les asusta que no haya garantías a la hora de entrar en el país”, señala a TRT Español Paloma Nieva, CEO de Viajes Nieva y profesional con 40 años de experiencia en el sector turístico en España. “La situación política actual despierta dudas entre los turistas, que prefieren apostar por destinos más estables”.

Los datos son claros. “La reserva de viajes a Estados Unidos ha disminuido en un 70% en nuestra agencia durante los primeros tres meses de 2025, si lo comparamos con los datos del año pasado. La política influye a la hora de que los viajeros se decidan por uno u otro destino, hasta el punto de que si no comparten las medidas adoptadas por ciertos gobiernos se niegan a dejar su dinero en países donde no se sienten cómodos”, añade Paloma.