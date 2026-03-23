GENOCIDIO EN GAZA
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Soldados israelíes torturan a un bebé de un año en Gaza para obligar a su padre a confesar: reporte
El canal Palestine TV informó que los soldados israelíes le quemaron la pierna al niño con un cigarrillo, además de pincharlo, con el objetivo de forzar confesiones de su padre durante un interrogatorio.
Soldados israelíes torturan a un bebé de un año en Gaza para obligar a su padre a confesar: reporte
Imágenes difundidas públicamente muestran al niño con quemaduras de cigarrillo y una herida punzante en la pierna. / User Upload
hace 3 horas

Un bebé de poco más de un año fue sometido a torturas por parte de soldados israelíes en el centro de Gaza para presionar a su padre a hacer confesiones durante un interrogatorio, según informó Palestine TV citando al periodista palestino Osama Al-Kahlout.

Se difundieron imágenes que muestran las lesiones del niño, identificado como Karim, tras ser detenido por las fuerzas israelíes cerca del campo de refugiados Al-Maghazi, en el centro de Gaza.

Testigos relataron que el padre, Osama Abu Nassar, quedó traumatizado tras la muerte de un caballo que utilizaba para generar ingresos. Mientras llevaba a su hijo a comprar suministros, fue impactado por disparos cerca de su casa y los soldados israelíes lo obligaron a dejar a su hijo de 18 meses en el suelo y acercarse a un puesto militar, donde fue despojado de su ropa y interrogado.

Las fuerzas torturaron al niño frente a su padre, incluyendo quemarle una de las piernas con cigarrillos, pincharlo e insertar un clavo en su pierna, según confirmó un informe médico, confirmando las consecuentes quemaduras y heridas. 

El niño fue liberado aproximadamente 10 horas después y entregado a su familia a través del Comité Internacional de la Cruz Roja en Al-Maghazi, mientras que el padre permanece detenido por Israel.

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La familia ha solicitado la intervención de organizaciones internacionales para lograr la liberación del padre y que pueda continuar recibiendo tratamiento médico.

Desde octubre de 2023, Israel ha llevado a cabo un genocidio en Gaza, matando a más de 72.000 palestinos, e hiriendo a otros más de 171.000, a lo que se suma la destrucción del 90% de la infraestructura civil del enclave. 

A pesar de un alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, Israel ha continuado atacando el enclave a diario, matando desde entonces a al menos 680 palestinos e hiriendo a 1.813 más. 

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FUENTE:TRT World
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