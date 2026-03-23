Un bebé de poco más de un año fue sometido a torturas por parte de soldados israelíes en el centro de Gaza para presionar a su padre a hacer confesiones durante un interrogatorio, según informó Palestine TV citando al periodista palestino Osama Al-Kahlout.

Se difundieron imágenes que muestran las lesiones del niño, identificado como Karim, tras ser detenido por las fuerzas israelíes cerca del campo de refugiados Al-Maghazi, en el centro de Gaza.

Testigos relataron que el padre, Osama Abu Nassar, quedó traumatizado tras la muerte de un caballo que utilizaba para generar ingresos. Mientras llevaba a su hijo a comprar suministros, fue impactado por disparos cerca de su casa y los soldados israelíes lo obligaron a dejar a su hijo de 18 meses en el suelo y acercarse a un puesto militar, donde fue despojado de su ropa y interrogado.

Las fuerzas torturaron al niño frente a su padre, incluyendo quemarle una de las piernas con cigarrillos, pincharlo e insertar un clavo en su pierna, según confirmó un informe médico, confirmando las consecuentes quemaduras y heridas.

El niño fue liberado aproximadamente 10 horas después y entregado a su familia a través del Comité Internacional de la Cruz Roja en Al-Maghazi, mientras que el padre permanece detenido por Israel.