A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno reconfigura el panorama político en el país. En un fallo histórico, después de 13 años de proceso , Uribe Vélez fue declarado culpable, y días después, sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria. Esta decisión marca un nuevo punto de inflexión que trasciende lo judicial y se convierte en un hito político con efectos sobre la legitimidad institucional y la narrativa electoral.

La sentencia de Uribe: ¿justicia o persecución política?





La figura de Uribe Vélez ha sido central en las dinámicas políticas en Colombia durante décadas. Y ahora ha adquirido una dimensión simbólica aún más poderosa: para sus seguidores es un perseguido político, mientras que para sus opositores es la representación de que nadie está por encima de la ley. Estas lecturas antagónicas marcarán el tono de la campaña electoral para 2026.

Desde la derecha, el uribismo ha calificado la sentencia como un acto de lawfare , es decir persecución judicial y política. En ese sentido, convocó a marchas en defensa de su líder y ha buscado el apoyo de EEUU . Las críticas se han centrado en la presunta politización de la jueza Sandra Heredia por la admisión de prueba controversiales.

Desde la izquierda, se celebra el fallo como una victoria institucional frente a décadas de impunidad, donde la sentencia es leída como un acto de memoria y reparación simbólica, ya que existen varias acusaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos como los llamados falsos positivos (en el marco de la política de seguridad democrática ). Ahora bien, cabe aclarar que los delitos por los cuales Uribe Vélez fue condenado no tienen nada que ver con esto.

Elecciones 2026: un panorama de confrontación y miedo





Más que un cierre judicial, el fallo se ha convertido en un nuevo eje de polarización política. En ambos lados se construyen relatos emocionales y simbólicos que se traducen en apoyo o rechazo al expresidente, convirtiendo la justicia en uno de los temas centrales de la contienda electoral. Este contexto anticipa una atmósfera profundamente tensionada con varios rasgos propios de campañas altamente polarizadas y emocionalmente cargadas.

1. Discursos de odio y polarización extrema





Es previsible un aumento en las hostilidades discursivas, con narrativas de “ellos contra nosotros” que profundizan las diferencias morales e ideológicas entre uribistas y petristas (seguidores del actual mandatario Gustavo Petro). Un ejemplo reciente de esta confrontación fue la declaración de Petro , quien calificó de “traidores de la patria” a los precandidatos del Centro Democrático que viajaron a Estados Unidos para recabar apoyo internacional en defensa del expresidente Uribe.

A esto se suma la creciente radicalización del lenguaje político, donde la descalificación reemplaza al debate. Salen a la luz secretos personales de candidatos y líderes con el objetivo de desprestigiarlos, y la desconfianza se convierte en una estrategia deliberada. En este clima, los adversarios políticos dejan de ser rivales y pasan a ser percibidos como amenazas existenciales.

2. La justicia, convertida en arma política





Con el juicio contra Uribe como punto de inflexión, el proceso ya no se limita a definir responsabilidades penales sino que se convierte en un símbolo de disputa electoral. Esto termina convirtiendo a los tribunales en escenarios de campaña, donde cada fallo o investigación por parte de la rama judicial se interpreta como un golpe político, y no como una decisión jurídica.

Así, la justicia pierde su neutralidad a los ojos de la ciudadanía, mientras que los candidatos y partidos la instrumentalizan para reforzar su narrativa o movilizar a sus bases. Esto se puede evidenciar en las acusaciones contra la jueza Heredia por sesgo político durante la lectura del sentido del fallo, en el que manifestó presiones y ataques machistas las cuales fueron criticadas por introducir un ruido ideológico innecesario.

3. Emociones que movilizan, no que convencen