El Gobierno de España impugnó este lunes la decisión del municipio de Jumilla, ubicado en la región de Murcia, de prohibir las celebraciones religiosas en instalaciones deportivas locales, una medida que, denuncian los críticos, tiene como objetivo bloquear las festividades musulmanas de larga data en estos espacios públicos.

El ayuntamiento de Jumilla aprobó la prohibición la semana pasada con el respaldo del conservador Partido Popular (PP), argumentando que buscaba “promover y preservar los valores tradicionales” de la localidad.

Sin embargo, esta decisión generó polémica, ya que el partido de extrema derecha Vox había exigido esta medida a cambio de apoyar el presupuesto municipal del alcalde del PP.

Ante esta polémica, el Gobierno central reaccionó rápidamente y condenó la prohibición. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señaló que se trataba de una “moción racista”

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció este lunes en la red social X , que el Ejecutivo había ordenado formalmente la retirada de la medida.

"Desde el Gobierno de España, enviamos un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, para que anule la moción que impide la celebración de actos que la comunidad musulmana venía realizando desde hace años", señaló. Y luego sostuvo que “ante la intolerancia no hay medias tintas. PP y Vox no pueden decidir para quién sí hay libertad de culto y para quién no. Es un derecho constitucional”.