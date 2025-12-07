La retórica de Washington sobre sus ataques letales en el Caribe –justificados bajo lo que se ha enmarcado como “lucha contra el narcotráfico”– se mantiene y seguirá. Por un lado, el presidente de EE.UU., Donald Trump aseguró este sábado que la entrada de drogas ilegales al país por vía marítima se ha reducido en un 94%, y acto seguido anunció planes para iniciar operaciones similares en tierra. Por el otro, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, sostuvo que sus fuerzas “continuarán” matando a las personas que busquen traficar narcóticos en territorio estadounidense y “envenenen a nuestro pueblo”. En medio, Venezuela sigue fortaleciendo su ejército y este sábado incorporó a 5.600 soldados adicionales, en respuesta a las “amenazas” de la Casa Blanca.

Sobre la reducción del 94% a la entrada de drogas que Trump destaca, añadió: "Estoy tratando de averiguar quiénes son los otros 6%, porque, francamente, creo que... deben ser los más valientes", declaró en Washington, refiriéndose a quienes intentan introducir narcóticos en el país. Luego afirmó que se iniciará un proceso similar en tierra, afirmando: "Conocemos cada ruta, conocemos cada casa, sabemos dónde viven. Lo sabemos todo sobre ellos".

En la misma línea, el secretario Hegseth advirtió que las redes de narcotráfico que intentan llevar drogas a Estados Unidos se enfrentarán a consecuencias letales a medida que continúan los ataques de Washington contra presuntos buques con drogas en el Caribe y el Pacífico Oriental.

"En este momento, el mundo está presenciando la firme determinación estadounidense y la detención del flujo de drogas letales a nuestro país", declaró el funcionario en un discurso en el Foro de Defensa Nacional Reagan 2025 en Simi Valley, California.

"Si trabajas para una organización terrorista designada y traes drogas a este país en un bote, te encontraremos y te hundiremos. Que no quepa duda", añadió, defendiendo los ataques en medio de crecientes cuestionamientos nacionales sobre la legalidad de esta política. Por eso, afirmó que Washington está priorizando su lucha contra los cárteles en todo el hemisferio occidental, afirmó Hegseth.

"Los días en que estos narcoterroristas, organizaciones terroristas designadas, operaban libremente en nuestro hemisferio, han terminado", afirmó. Además, sostuvo que “los estamos rastreando, los estamos eliminando y seguiremos matándolos mientras sigan envenenando a nuestra gente con narcóticos".

Esta semana, el Pentágono declaró que, hasta el momento, se han producido un total de 22 ataques contra embarcaciones señaladas –sin pruebas– de traficar drogas, en los que han muerto 87 personas.

Sin embargo, expertos legales han cuestionado la legalidad de los ataques, alegando la falta de pruebas por parte del Departamento de Defensa de que los barcos transportaran drogas, así como la ejecución sumaria de las personas a bordo, a quienes no se les dio la oportunidad de demostrar su inocencia.

Esta misma semana también se celebró una sesión a puerta cerrada del Congreso sobre el doble ataque del 2 de septiembre contra una embarcación que mató a los sobrevivientes que quedaron tras el primer impacto. Tanto demócratas como republicanos expresaron su preocupación y críticas al respecto.

Si bien la mayoría en su partido ha expresado su aprobación de los ataques, el senador republicano Jim Justice, de Virginia Occidental, declaró a MS Now que una operación de "sobe" lo incomodaba y que si el Pentágono ordenara un ataque para matar sobrevivientes, sería "inaceptable".

Aunque la administración sostiene que el ataque fue legal y necesario, miembros del Congreso y expertos legales han manifestado sus dudas, y algunos demócratas advierten que atacar a los sobrevivientes podría constituir un crimen de guerra.

Venezuela fortalece a sus Fuerzas Armadas

Desde Caracas, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este sábado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está cada día "más que preparada" para dar una "respuesta contundente" a aquel que se "atreva a agredir" al país, que se mantiene alerta por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, considerado por Caracas como un intento por sacar al presidente Nicolás Maduro del poder.

"Una Fuerza Armada, hoy más que nunca, cohesionada, unida al pueblo, como nunca antes en la historia de Venezuela. Una Fuerza Armada cada día más profesional, más popular y más preparada para dar una respuesta contundente a aquel que se atreva a agredir la integridad de la patria", manifestó Padrino, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).