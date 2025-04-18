TÜRKİYE
2 min de lectura
Primera dama de Türkiye aborda la protección infantil global con representantes de la ONU
Emine Erdogan, primera dama de Türkiye, se reunió con la representante especial de la ONU en Ankara sobre la violencia contra la infancia, el coordinador residente de la ONU en Türkiye y la representante de UNICEF en el país.
00:00
Primera dama de Türkiye aborda la protección infantil global con representantes de la ONU
Durante el encuentro, la primera dama debatió oportunidades de cooperación para la defensa de la infancia. / TRT World and Agencies
18 de abril de 2025

La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reunió con tres altos funcionarios de la ONU para abordar la protección infantil global y en Gaza, como parte de su liderazgo internacional en este asunto. Al encuentro asistieron Najat Maalla M'jid, representante especial de la ONU sobre la violencia contra la infancia, así como con Babatunde Ahonsi, coordinador residente de la ONU en Türkiye, y Paolo Marchi, representante de UNICEF en el país.

Durante la reunión celebrada este jueves en el Complejo Presidencial de Ankara, se destacó como ejemplo global el "Proyecto de Embajadores Voluntarios", lanzado en 2012 por el presidente Recep Tayyip Erdogan, que ubica a niños necesitados en entornos familiares.

RelacionadoTRT Global - Emine Erdogan, primera dama de Türkiye, recibe premio internacional por su liderazgo humanitario

Paolo Marchi subrayó el poder de liderazgo que tiene la primera dama en la protección de la infancia, tanto en Türkiye como a nivel mundial.

Ser la voz de los niños

Durante el encuentro, se intercambiaron opiniones sobre diversas actividades realizadas y se debatieron oportunidades de cooperación. La ministra de Familia y Servicios Sociales de Türkiye, Mahinur Ozdemir Goktas, también asistió a la reunión.

RECOMENDADOS

Posteriormente, Erdogan escribió en X: "Debatimos sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional para prevenir todas las formas de violencia contra los niños y fortalecer los mecanismos de protección".

Añadió que también abordaron sus áreas de trabajo conjuntas para difundir el sistema de acogida familiar en todo el mundo con el “Proyecto Embajadores Voluntarios”.

La primera dama expresó su consenso en construir un sistema en todos los países que no solo garantice que los niños crezcan sanos y seguros bajo la protección del Estado, sino que también los integre en un entorno familiar.

"También intercambiamos ideas sobre la tragedia sufrida en Gaza y las medidas concretas que se pueden tomar para proteger a los niños. Ser la voz de los niños y garantizar que alcancen un futuro pacífico y esperanzador es nuestro deber común”, sostuvo Emine Erdogan.

"Considero muy valiosa toda la cooperación establecida en este camino y espero que nuestra solidaridad siga creciendo", añadió.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato
Un acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca", señala Trump tras reunión con Zelenskyy, y Rusia coincide
“Más lluvia, más desesperación”: ONU denuncia que bloqueo de ayuda agrava crisis humanitaria en Gaza
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos