La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reunió con tres altos funcionarios de la ONU para abordar la protección infantil global y en Gaza, como parte de su liderazgo internacional en este asunto. Al encuentro asistieron Najat Maalla M'jid, representante especial de la ONU sobre la violencia contra la infancia, así como con Babatunde Ahonsi, coordinador residente de la ONU en Türkiye, y Paolo Marchi, representante de UNICEF en el país.

Durante la reunión celebrada este jueves en el Complejo Presidencial de Ankara, se destacó como ejemplo global el "Proyecto de Embajadores Voluntarios", lanzado en 2012 por el presidente Recep Tayyip Erdogan, que ubica a niños necesitados en entornos familiares.

Paolo Marchi subrayó el poder de liderazgo que tiene la primera dama en la protección de la infancia, tanto en Türkiye como a nivel mundial.

Ser la voz de los niños

Durante el encuentro, se intercambiaron opiniones sobre diversas actividades realizadas y se debatieron oportunidades de cooperación. La ministra de Familia y Servicios Sociales de Türkiye, Mahinur Ozdemir Goktas, también asistió a la reunión.