La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a manos de Estados Unidos ha tenido repercusiones mucho más allá de América Latina, encendiendo las alarmas en Beijing y agudizando los debates globales sobre soberanía, derecho internacional y la rivalidad entre grandes potencias.

Para China, el ataque militar de Washington no se trata simplemente de una maniobra de cambio de régimen contra un adversario histórico de Estados Unidos. Lo considera más bien una advertencia sobre la disposición de la Casa Blanca para imponer su poder de forma unilateral y para redefinir límites en nombre de su dominio hemisférico.

En esa línea, analistas chinos sostienen que el episodio marca un punto de inflexión.

“Esto no es una crisis regional, sino un ataque directo al orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial”, explica Gao Jian, experto chino en geopolítica, a TRT World.

“Al sacar por la fuerza y de manera unilateral a un jefe de Estado en funciones, EE.UU. está sustituyendo abiertamente las normas internacionales por una lógica de que ‘la fuerza es el el derecho’”, argumenta Gao, profesor de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái y académico visitante del Foro de China del Centro de Estrategia Internacional y Estudios de Seguridad de la Universidad de Tsinghua.

Este análisis refleja de manera fiel la posición oficial de Beijing. Pocas horas después del ataque de EE.UU. – en el que murieron al menos 100 personas en Venezuela – el presidente de China, Xi Jinping, condenó lo que calificó como “actos unilaterales e intimidatorios”. Además, advirtió que este tipo de acciones “socavan gravemente el orden internacional”.

Durante una reunión con el primer ministro irlandés Micheal Martin en Beijing, Xi instó a las grandes potencias a respetar el derecho internacional, la soberanía y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, afirmó que Beijing no puede aceptar que ningún país actúe como “juez del mundo” o “policía del mundo”. Sin mencionar directamente a Estados Unidos, hizo esas declaraciones al referirse a los “acontecimientos repentinos en Venezuela” durante las conversaciones que sostuvo con su homólogo de Pakistán en Beijing, este domingo.

El lenguaje, inusualmente contundente en relación con la situación de un tercer país, subraya la seriedad con la que China interpreta la acción de EE.UU.

Beijing no considera el episodio simplemente como una intervención en Venezuela, sino como una afirmación más amplia de la primacía estadounidense, bajo lo que el presidente Donald Trump ha presentado abiertamente como un renacimiento de la Doctrina Monroe, a la que ha denominado la “Doctrina Donroe”, en un juego de palabras con su propio nombre.

Una advertencia que va más allá de Caracas

Desde la perspectiva de Beijing, la captura de Maduro marca un precedente peligroso. Gao sostiene que Washington ha cruzado un límite tanto legal como político.

“China ve esto como un uso flagrante de la fuerza contra un Estado soberano”, señala. “Envía el mensaje de que cualquier gobierno puede convertirse en objetivo si entra en conflicto con los intereses de EE.UU. Eso constituye intimidación hegemónica y desestabiliza todo el sistema internacional”, completa.

China ha instado a Washington a dejar de violar de la soberanía de otros países, al señalar que el futuro de Venezuela debe ser decidido por su propio pueblo. En esa línea, ha pedido a Estados Unidos que garantice la seguridad del presidente capturado y de la primera dama, Cilia Flores.

La preocupación en Beijing no se limita a Venezuela. Analistas chinos consideran que la operación forma parte de un esfuerzo más amplio de EE.UU. por reafirmar una influencia exclusiva sobre América Latina y desplazar a potencias externas —en especial a China— de la región.

Durante las últimas dos décadas, China ha ampliado de manera significativa su presencia económica y diplomática en Latinoamérica, consolidándose como un socio comercial clave, un importante inversor y un interlocutor político de peso en gran parte de la región.

Momento y simbolismo

Pocas horas antes de la incursión de EE.UU., Maduro se reunió en Caracas con Qiu Xiaoqi, enviado especial de China para asuntos latinoamericanos. El encuentro reafirmó lo que Caracas y Beijing describieron como una asociación estratégica destinada a promover un mundo multipolar.

Funcionarios chinos han descartado cualquier sugerencia de que la reunión provocó la acción de Washington. Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que la visita de Qiu era rutinaria y parte del compromiso diplomático normal de China con América Latina.

Gao está de acuerdo. “Personalmente, no veo ninguna relevancia entre el momento del ataque estadounidense y la reunión del enviado especial chino con Maduro”, afirma.

Pero en Washington, la coincidencia no ha pasado desapercibida. John Kavulich, analista político estadounidense y presidente del Consejo de Comercio y Economía EE. UU.–Cuba, señala que la superposición puede no haber sido planeada, pero fue políticamente útil.

“El momento fue coincidencial”, dice Kavulich a TRT World. “Sin embargo, fue una coincidencia bienvenida. Demostró la falta de preocupación del Gobierno de Trump por intervenir en un país donde China tiene intereses comerciales, financieros, militares y políticos sustanciales”.