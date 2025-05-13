Hamás liberó este lunes al rehén Edan Alexander, un soldado israelí-estadounidense, en lo que fue presentado como un gesto de buena voluntad hacia la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El grupo palestino indicó que ha mantenido conversaciones directas con Washington en los últimos días como parte de los esfuerzos, junto con los mediadores, para alcanzar una tregua. Sin embargo, Israel —que fue excluido de las negociaciones— respondió reanudando su ofensiva militar sobre Gaza, una región ya devastada.

La liberación de este rehén es la primera desde que Israel dio por terminado el alto el fuego que duró ocho semanas el pasado mes de marzo y reanudara la brutal ofensiva. El soldado israelí-estadounidense de 21 años fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja y posteriormente trasladado por las fuerzas israelíes a Tel Aviv.

Mientras tanto, la población de Gaza permanece bajo intensos bombardeos, escasez de alimentos y un bloqueo total que ha dejado a 2,4 millones de personas al borde de la hambruna.

Hamás, abierto a negociaciones

Luego de liberar al rehén, Hamás declaró estar dispuesto a entablar "de inmediato" negociaciones para lograr un alto el fuego sostenible, la retirada de las fuerzas de ocupación, el levantamiento del asedio, un intercambio de prisioneros y la reconstrucción de Gaza. El grupo advirtió que la continuidad de la ofensiva israelí pone en riesgo la vida de los rehenes y urgió a la administración Trump a intensificar su papel diplomático.

El comunicado subrayó que negociaciones serias podrían resultar en avances significativos, en contraste con la postura del gobierno israelí que insiste en mantener los ataques como medio de presión. La entrega de Alexander, señalaron desde Hamás, demuestra la viabilidad de vías diplomáticas si existe voluntad política.

Trump: "Un paso de buena fe"

Por su parte, Trump celebró la liberación de Alexander como "un paso de buena fe" hacia Estados Unidos y agradeció a Qatar y Egipto por su papel mediador. "Espero que sea el primero de los pasos finales para terminar con esta guerra brutal", escribió en su red social Truth Social. También expresó respeto por el liderazgo qatarí y sugirió que podría visitar Türkiye para sumarse a las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

Adam Boehler, enviado especial de Trump para abordar el tema de los rehenes, acompañó a la madre de Alexander a Israel y afirmó que este es solo el comienzo. También pidió la devolución de los cuerpos de otros cuatro ciudadanos estadounidenses que siguen en Gaza. En paralelo, el embajador Mike Huckabee dijo que la liberación debía marcar el inicio del fin del conflicto.