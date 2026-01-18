Mientras protestas generalizadas sacuden Irán, funcionarios israelíes, al igual que medios y figuras occidentales de derecha, han descubierto de forma repentina una profunda preocupación por los derechos humanos en Irán, la libertad de las mujeres y el sufrimiento de la población civil.

Declaraciones de solidaridad circulan ampliamente, columnas de opinión presentan a Israel como un aliado moral de los manifestantes iraníes y paneles televisivos hablan con tono solemne de la necesidad de “apoyar al pueblo iraní”.

Pero viniendo de los mismos actores que justificaron, minimizaron o ignoraron la devastación de Gaza —y que siguen guardando en gran medida silencio sobre la violencia diaria en Cisjordania ocupada— este despertar moral resulta profundamente vacío.

No hay dudas de que los iraníes tienen reclamos legítimos. El colapso económico, la corrupción y la reducción del espacio cívico han impulsado reiteradas olas de protestas durante la última década. Estas realidades merecen atención seria y una cobertura honesta.

Sin embargo, cuando Israel —denunciado por importantes organizaciones de derechos humanos por cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad— se presenta como campeón global de la libertad, la contradicción es imposible de ignorar.

En Gaza, barrios enteros han sido arrasados. Decenas de miles de civiles han muerto, en su mayoría mujeres y niños. Hospitales, escuelas, periodistas, campamentos de refugiados y trabajadores humanitarios fueron atacados.

En Cisjordania ocupada, las redadas militares, la violencia de colonos, la apropiación de tierras y las ejecuciones extrajudiciales son prácticas habituales.

Sin embargo, esos mismos medios y figuras políticas que hoy amplifican las protestas en Irán defendieron esa violencia como “autodefensa” o trataron las muertes palestinas –si es que las reconocieron– como una abstracción desafortunada.

Netanyahu y el teatro de la moral

Esta hipocresía quedó expuesta cuando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que condenaba el asesinato masivo de civiles inocentes, en referencia a manifestantes iraníes.

Que esa afirmación provenga del líder de un gobierno que supervisa una de las agresiones más letales contra civiles en la historia reciente de Oriente Medio roza lo surrealista.

Bajo el liderazgo de Netanyahu, Gaza ha sido sometida a bombardeos constantes, con las muertes civiles justificadas como daños colaterales y con una rendición de cuentas sistemáticamente evitada.

Relacionado TRT Español - Si hay petróleo, ¿hay final feliz? La obsesión del presidente Trump y su impacto en Venezuela e Irán

En Cisjordania ocupada, los palestinos mueren con una impunidad casi total. Pero cuando los civiles mueren en Irán, Netanyahu adopta de pronto el lenguaje de la indignación humanitaria.

El mensaje es claro: las vidas civiles no son sagradas de forma universal, sino políticamente condicionadas.

Las muertes iraníes se destacan porque encajan en el relato israelí contra Teherán; las muertes palestinas se minimizan porque desafían la imagen de Israel.

Y es que el involucramiento de Israel con las protestas en Irán no surge de una solidaridad genuina con la sociedad iraní. Responde a una hostilidad geopolítica de larga data.