En plena gira por Europa para reforzar el apoyo internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dejó claro este lunes que Kiev no cederá territorio a Rusia, pese a la creciente presión de Washington en ese sentido. Aun así, abrió la puerta a convocar elecciones presidenciales —una demanda reiterada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump—, aunque solo si se garantizan las condiciones de seguridad.

“Sin duda, Rusia insiste en que entreguemos territorios”, afirmó Zelenskyy este martes. “Según la ley, no tenemos ese derecho. De acuerdo con la legislación ucraniana, nuestra Constitución, el derecho internacional y, para ser franco, tampoco tenemos un derecho moral”.

El debate sobre el territorio se ha convertido en uno de los capítulos más sensibles de las conversaciones de paz de los últimos meses. En particular, se discute la posibilidad de que Kiev ceda a Rusia el control del Donbás, del que Moscú ocupa gran parte, aunque no su totalidad. Ucrania y sus socios europeos han rechazado con firmeza cualquier entrega de tierras.

Por su parte, Trump ha instado en reiteradas ocasiones a los ucranianos a ceder territorio a Rusia, indicando que esto podría poner fin a la guerra. Una presión que ha marcado las negociaciones en torno al plan de 28 puntos presentado por el mandatario estadounidense el 20 de noviembre, que dio lugar a varias rondas de conversaciones entre Kiev y líderes europeos, y fue ajustándose en reiteradas ocasiones. El documento y sus versiones posteriores fueron entregados también al Kremlin.

Posible convocatoria a elecciones

No obstante, Zelenzkyy sí se mostró dispuesto a avanzar en otro de los puntos que han provocado desencuentros con el presidente Trump: la celebración de elecciones presidenciales, una demanda reiterada de Washington. El mandatario ucraniano afirmó este martes que está “listo” para convocar comicios en un plazo de 60 a 90 días, siempre que Estados Unidos y los socios europeos garanticen las condiciones de seguridad necesarias para votar en plena guerra. Una tarea, como mínimo, compleja.

Agregó que también se requieren ajustes legales que aseguren la legitimidad del proceso y permitan la participación de los soldados desplegados en el frente.

Asimismo, rechazó las acusaciones de que Kiev evita convocar elecciones por motivos políticos y sostuvo que la continuidad de la guerra no depende de quién esté en el cargo. Añadió que está plenamente dispuesto a presentarse como candidato y que ya pidió a los legisladores preparar los cambios necesarios para permitir comicios en plena guerra.

Sus declaraciones llegaron después de que Trump afirmara horas antes que Ucrania debería celebrar elecciones, poniendo en duda si el país es “realmente democrático”. En diálogo con Politico , el mandatario estadounidense había acusado a Kiev de “usar la guerra” para evitar los comicios, aplazados bajo la ley marcial impuesta tras la invasión rusa de febrero de 2022. Esa ley es la razón por la que no se realizaron las elecciones presidenciales previstas para marzo de 2024.

“Creo que es un momento importante para celebrar unas elecciones. Están usando la guerra para no celebrarlas, pero pensaría que el pueblo ucraniano… debería tener esa opción”, afirmó Trump. “Ya sabe, hablan de una democracia, pero llega un punto en que deja de ser una democracia”, agregó.