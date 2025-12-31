Estados Unidos volvió a recurrir a las sanciones para aumentar la presión sobre Caracas, en medio de las tensiones en el Caribe. Este martes, Washington impuso medidas contra una decena de personas y entidades de Venezuela y también de Irán, señalando que estas compañías, según afirma, respaldan un programa de vehículos aéreos no tripulados de Teherán y otras actividades supuestamente vinculadas a la proliferación de armas.

Las medidas, anunciadas este martes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, buscan interrumpir la cooperación entre Teherán y Caracas, que, de acuerdo con funcionarios estadounidenses, fortalece el complejo militar-industrial iraní y supone una amenaza para la seguridad regional.

Entre los sancionados figura la Empresa Aeronáutica Nacional (EANSA), con sede en Venezuela, y su presidente, José Jesús Urdaneta González. Las autoridades del Tesoro alegan, sin aportar pruebas específicas, que la compañía desempeñó un papel clave en la adquisición de vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés), diseñados en Irán, y en la facilitación de su producción en territorio venezolano.

Washington sostiene además que EANSA contribuyó a la venta de drones de combate por un valor de “millones de dólares” y participó en esfuerzos para adquirir productos químicos destinados a programas de misiles balísticos. También indica que Urdaneta coordinó con miembros de las fuerzas armadas venezolanas e iraníes para impulsar las capacidades de fabricación de drones dentro del país latinoamericano.

“El (Departamento del) Tesoro está haciendo rendir cuentas a Irán y Venezuela por su proliferación agresiva e imprudente de armas letales en todo el mundo”, afirmó John Hurley, subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera. “La provisión continua de armas convencionales por parte de Irán a Caracas constituye una amenaza para los intereses de EE.UU. en nuestra región”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, en otro comunicado, Thomas Pigott.

Pigott agregó que las sanciones reflejan la creciente preocupación por el hecho de que Irán siga, según afirmó, proliferando drones de combate y adquiriendo materiales relacionados con misiles. “No dudaremos en exigir responsabilidades a cualquiera que apoye las actividades de proliferación de Teherán”, indicó.

Venezuela refuerza seguridad de complejos energéticos

Por otra parte, la situación se tensó tras reportes de medios estadounidenses que indicaron este martes que EE.UU. habría atacado una instalación en territorio venezolano. Tras esto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aseguró que mantiene bajo estricta vigilancia varias instalaciones relacionadas con el petróleo, entre ellas el Complejo Petroquímico Ana María Campos, en el estado Zulia, y el Centro de Refinación Paraguaná, en Falcón.

El Centro de Refinación Paraguaná, considerado uno de los mayores del mundo, procesa crudo para producir gasolina, diésel, asfalto y otros derivados, según el Ministerio de Hidrocarburos. Por su parte, el Complejo Petroquímico Ana María Campos produce fertilizantes y plásticos, utilizando gas natural como insumo clave, de acuerdo con Petróleos de Venezuela.