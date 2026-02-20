En un nuevo impulso diplomático en el marco de la Junta de Paz, cinco países comenzaron a concretar compromisos al anunciar el envío de tropas a la recién creada Fuerza Internacional de Estabilización de Gaza (ISF, por sus siglas en inglés). Indonesia prometió cerca de 8.000 soldados para encabezar la misión, destinada a garantizar la seguridad en el enclave y sentar las bases de una paz duradera tras el fin de la ofensiva de Israel.

El anuncio fue realizado por el mayor general estadounidense Jasper Jeffers, comandante de la fuerza, durante la reunión inaugural de la Junta de Paz celebrada este jueves en Washington. Según detalló, Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania se han comprometido formalmente a aportar tropas al nuevo mecanismo de seguridad.

Por su parte, Egipto y Jordania se centrarán en tareas vinculadas al entrenamiento de las fuerzas policiales palestinas. Jeffers confirmó además que Indonesia aceptó ocupar el cargo de subcomandante de la fuerza.

“Con estos primeros pasos, ayudaremos a llevar la seguridad que Gaza necesita para nuestra prosperidad futura y una paz duradera”, afirmó.

En este sentido, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, reforzó ese compromiso al prometer 8.000 soldados “o más” para la misión de estabilización. “Reafirmamos nuestro compromiso de contribuir con un número significativo de tropas, hasta 8.000 o más, si es necesario”, señaló Prabowo. Pese a los desafíos previstos, expresó optimismo en que “con el liderazgo del presidente (de Estados Unidos) Donald Trump, esta visión de una paz real será alcanzada”.

Estos compromisos internacionales se producen mientras el liderazgo administrativo local de Gaza perfila su propia hoja de ruta para la reconstrucción del enclave. Ali Shaath, jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), delineó cuatro prioridades: restablecer la seguridad mediante una fuerza policial civil unificada; reactivar la actividad económica y el empleo, especialmente entre los jóvenes; garantizar una ayuda de emergencia sostenible; y reconstruir servicios esenciales como electricidad, agua, salud y educación, al tiempo que se mejora la libertad de movimiento.

“Nuestra tarea es simple”, aseguró Shaath. “Paso a paso, construir los cimientos de una paz duradera, dignidad y prosperidad para el pueblo de Gaza”.

Argentina también ofrece enviar fuerzas de paz a Gaza

A las iniciativas ya anunciadas se sumó Argentina. El presidente Javier Milei, quien asistió a la reunión inaugural de la Junta de Paz en Washington, reiteró el respaldo de su gobierno al organismo y ofreció desplegar fuerzas para tareas de mantenimiento de la paz en Gaza.

“Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz. Creemos en un liderazgo que afronta desafíos complejos con determinación, como el del presidente Donald Trump, y creemos que la única paz que vale la pena construir es la que se fundamenta en los derechos inalienables del hombre. La Junta de Paz ofrece un marco para avanzar en esa dirección”, afirmó Milei.

Durante su intervención, el mandatario comprometió el apoyo de los Cascos Blancos de Argentina, una agencia dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, especializada en brindar asistencia humanitaria internacional, basada en la cooperación y la participación comunitaria. Desde su creación en 1994, ha llevado a cabo acciones en más de 80 países.

“En esta etapa inicial, Argentina está lista para contribuir. Ofrecemos la colaboración de nuestros Cascos Blancos. Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización”, declaró el mandatario.

“Necesitamos instituciones con la voluntad y la capacidad de hacer cumplir las normas. La paz duradera no se construye sobre compromisos que cedan en principios fundamentales; se construye sobre la determinación de defenderlos”, añadió.

Argentina fue uno de los países firmantes iniciales de la Junta de Paz, incorporándose como miembro fundador del organismo internacional de gobernanza creado por Trump para supervisar la reconstrucción, la estabilización y la gobernanza a largo plazo de Gaza tras la ofensiva israelí. Desde que asumió, Milei ha profundizado su alianza con Estados Unidos y su apoyo a Israel, y ha evitado pronunciarse sobre las acusaciones de genocidio que recaen sobre Tel Aviv.