En la víspera de sus elecciones generales, Guyana denunció este domingo “disparos” desde Venezuela contra una embarcación que transportaba material para las votaciones. Según un comunicado conjunto de las fuerzas armadas y la policía del país, el incidente ocurrió alrededor las 2:30 p.m., hora local, cerca de la localidad de Bamboo en el río Cuyuní, que se encuentra en la región del Esequibo, una zona rica en petróleo que ambas naciones s e disputan desde hace más de un siglo .

Las autoridades de Guyana indicaron que una lancha patrulla, con personal militar y policial a bordo, escoltaba a funcionarios electorales que distribuían material para los comicios en sedes remotas cuando fue atacada desde la costa venezolana.

"La patrulla respondió al fuego de inmediato y logró poner al equipo de escolta fuera de peligro. Ningún miembro del personal resultó herido y ningún material electoral resultó dañado ni comprometido", detalló el comunicado.

También añadió que "pese al incidente, el equipo continuó su viaje de forma segura y todas las urnas restantes fueron entregadas con éxito a los colegios electorales asignados".

Guyana realiza este lunes sus elecciones generales para presidente y parlamento. El país, de 850.000 habitantes, posee las mayores reservas de petróleo per cápita del planeta. Y gran parte de dichas reservas se encuentran en la región del Esequibo.

En ocasiones anteriores, Guyana y Venezuela se han quejado de disparos contra sus embarcaciones, pero ambos suelen abstenerse de culpar a las fuerzas armadas del otro.

El presidente saliente de Guyana, Irfaan Ali, ha adoptado una postura firme ante Venezuela y cuenta con el apoyo de Estados Unidos en las reclamaciones de su país sobre el Esequibo.

Por su parte, Venezuela se ha mostrado cada vez más firme respecto a la disputa por el territorio, y este año eligió a un gobernador para la región .