En medio de la creciente tensión en Oriente Medio, Irán insiste en la vía diplomática mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a agitar la amenaza de un ataque militar y desde Israel se intensifican las presiones sobre Washington para una acción directa contra Teherán.
En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que todavía es posible reactivar negociaciones nucleares “significativas” con Estados Unidos si se logra restablecer la confianza entre ambas partes.
En una entrevista concedida este domingo a la cadena CNN, Araghchi afirmó que no teme una guerra en sí, sino los errores de cálculo alimentados por la desinformación y por presiones externas destinadas, según dijo, a empujar a Washington hacia un conflicto. Reconoció además que Teherán ha perdido la confianza en Estados Unidos como socio negociador, aunque subrayó que varios países de la región están actuando como intermediarios para transmitir mensajes y contribuir a reconstruir esa credibilidad. “Por desgracia, hemos perdido nuestra confianza en Estados Unidos como socio negociador”, afirmó. “Necesitamos superar esta desconfianza”.
Asimismo, el jefe de la diplomacia iraní señaló que Teherán comparte el objetivo declarado por Trump de impedir que Irán obtenga armas nucleares y abrió la puerta a nuevos contactos si Washington actúa en coherencia con esa postura. “Veo la posibilidad de nuevas conversaciones si el equipo negociador de Estados Unidos sigue lo que ha dicho el presidente Trump”, explicó. “Llegar a un acuerdo justo y equilibrado que garantice que no habrá armas nucleares”. No obstante, dejó claro que cualquier acuerdo debe incluir contrapartidas concretas. “Por supuesto, a cambio esperamos el levantamiento de las sanciones”, añadió.
Araghchi rechazó ampliar las negociaciones para incluir el programa de misiles balísticos de Irán o a los grupos aliados de Teherán en la región y advirtió de que los negociadores no deberían perseguir “cosas imposibles”.
“Un desastre para todo el mundo”
Sobre la posibilidad de una guerra con Estados Unidos, el ministro insistió en que un conflicto sería “un desastre para todo el mundo”, dada la amplia presencia de bases militares estadounidenses en la región. Añadió que Irán ha extraído lecciones de su anterior conflicto con Israel y ha puesto a prueba sus capacidades misilísticas en combates reales. “Creo que ahora estamos muy bien preparados. Pero estar preparados no significa que queramos la guerra”, puntualizó. “Queremos evitarla”.
El mensaje diplomático fue reforzado por el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, quien advirtió de que un ataque de Estados Unidos contra su país desencadenaría una guerra a escala regional. “Si Estados Unidos inicia una guerra esta vez, se extenderá por toda la región”, afirmó durante una reunión celebrada en Teherán, en vísperas del 47 aniversario de la Revolución de 1979.
Asimismo, Jameneí restó importancia al despliegue estadounidense de portaaviones y buques de guerra en el golfo Pérsico y recordó que Washington ha recurrido en numerosas ocasiones a amenazas similares, amparándose en la fórmula de que “todas las opciones están sobre la mesa”, incluida la militar. “El pueblo iraní no debe asustarse por estas cosas. La nación iraní no se deja influir por este tipo de amenazas”, subrayó.
Trump insiste en un acuerdo y mantiene la presión militar
Las advertencias lanzadas por Teherán se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara que mantiene y seguirá manteniendo conversaciones con Irán, aunque sin descartar la opción militar en caso de que no se alcance un nuevo acuerdo nuclear.
Desde Mar-a-Lago, su residencia privada en Florida, Trump aseguró que Washington está preparado para actuar si Teherán no acepta un pacto que, según dijo, cierre de forma definitiva el camino al desarrollo de armamento nuclear, pero subrayó que espera evitar ese escenario.
“Tenemos los barcos más grandes y poderosos del mundo allí, muy cerca, en un par de días, y con suerte llegaremos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, entonces descubriremos si tenía razón o no”, afirmó el mandatario.
Sobre el terreno, la escalada política ha ido acompañada de un refuerzo militar significativo por parte de Estados Unidos. Washington ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln, tres destructores de misiles guiados y miles de soldados adicionales en las proximidades de las aguas iraníes en el golfo Pérsico, en lo que se interpreta como una demostración de fuerza destinada a aumentar la presión sobre Teherán y reforzar la capacidad de disuasión estadounidense en la región.
En paralelo, Israel ha intensificado sus gestiones diplomáticas y de seguridad para empujar a Washington hacia una acción militar contra Irán. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocó una reunión de seguridad con altos cargos del país, entre ellos el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, y el director del Mossad, David Barnea, según informó la radiotelevisión pública KAN. Estos movimientos subrayan el papel activo de Israel en el actual pulso regional y su interés en que Estados Unidos adopte una postura más contundente frente a Teherán.