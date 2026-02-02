En medio de la creciente tensión en Oriente Medio, Irán insiste en la vía diplomática mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a agitar la amenaza de un ataque militar y desde Israel se intensifican las presiones sobre Washington para una acción directa contra Teherán.

En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que todavía es posible reactivar negociaciones nucleares “significativas” con Estados Unidos si se logra restablecer la confianza entre ambas partes.

En una entrevista concedida este domingo a la cadena CNN, Araghchi afirmó que no teme una guerra en sí, sino los errores de cálculo alimentados por la desinformación y por presiones externas destinadas, según dijo, a empujar a Washington hacia un conflicto. Reconoció además que Teherán ha perdido la confianza en Estados Unidos como socio negociador, aunque subrayó que varios países de la región están actuando como intermediarios para transmitir mensajes y contribuir a reconstruir esa credibilidad. “Por desgracia, hemos perdido nuestra confianza en Estados Unidos como socio negociador”, afirmó. “Necesitamos superar esta desconfianza”.

Asimismo, el jefe de la diplomacia iraní señaló que Teherán comparte el objetivo declarado por Trump de impedir que Irán obtenga armas nucleares y abrió la puerta a nuevos contactos si Washington actúa en coherencia con esa postura. “Veo la posibilidad de nuevas conversaciones si el equipo negociador de Estados Unidos sigue lo que ha dicho el presidente Trump”, explicó. “Llegar a un acuerdo justo y equilibrado que garantice que no habrá armas nucleares”. No obstante, dejó claro que cualquier acuerdo debe incluir contrapartidas concretas. “Por supuesto, a cambio esperamos el levantamiento de las sanciones”, añadió.

Araghchi rechazó ampliar las negociaciones para incluir el programa de misiles balísticos de Irán o a los grupos aliados de Teherán en la región y advirtió de que los negociadores no deberían perseguir “cosas imposibles”.

“Un desastre para todo el mundo”

Sobre la posibilidad de una guerra con Estados Unidos, el ministro insistió en que un conflicto sería “un desastre para todo el mundo”, dada la amplia presencia de bases militares estadounidenses en la región. Añadió que Irán ha extraído lecciones de su anterior conflicto con Israel y ha puesto a prueba sus capacidades misilísticas en combates reales. “Creo que ahora estamos muy bien preparados. Pero estar preparados no significa que queramos la guerra”, puntualizó. “Queremos evitarla”.