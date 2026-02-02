Cisjordania ocupada está siendo escenario de una “ofensiva silenciosa” en medio de niveles récord de violencia por parte del Ejército israelí y de colonos ilegales desde octubre de 2023, advirtió este domingo el jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini.
En un mensaje publicado en X, Lazzarini señaló que “decenas de miles de personas siguen desplazadas un año después del lanzamiento de la operación israelí ‘Muro de Hierro’, el mayor desplazamiento desde 1967”. Además, agregó que sus viviendas están siendo demolidas de manera gradual con el objetivo de impedir su retorno.
En este contexto, el 21 de enero, el Ejército israelí lanzó una ofensiva militar a gran escala en el norte de Cisjordania ocupada, que dejó decenas de muertos y miles de desplazados.
Según precisó Lazzarini, más de 1.000 palestinos han sido asesinados en el territorio ocupado desde octubre de 2023, casi una cuarta parte de ellos niños.
Asimismo, advirtió que “los ataques de colonos israelíes continúan sin tregua, con comunidades palestinas sometidas a intimidación constante, expulsadas de sus tierras y con sus medios de subsistencia destruidos”. “La impunidad prevalece”, afirmó.
Pese a este escenario, el jefe de la UNRWA subrayó que la agencia sigue desempeñando un papel clave en la provisión de ayuda de emergencia en la Cisjordania ocupada, “a pesar de los enormes desafíos” que enfrenta sobre el terreno.
“Mientras la atención mundial se ha centrado en Gaza, el flagrante desprecio por el derecho internacional humanitario en Cisjordania se ha normalizado. Debe detenerse antes de que sea demasiado tarde”.
Desde el inicio de la ofensiva de Tel Aviv contra Gaza en octubre de 2023, las fuerzas israelíes y los colonos ilegales han intensificado sus ataques en la Cisjordania ocupada.
Según la Comisión de Resistencia al Muro y a la Colonización, un organismo oficial, colonos israelíes ilegales perpetraron cerca de 4.723 ataques contra palestinos y sus propiedades en la Cisjordania ocupada durante 2025, causando la muerte de 14 palestinos y forzando el desplazamiento de 13 comunidades beduinas, que suman 1.090 personas.
En paralelo, cifras oficiales indican que al menos 1.110 palestinos han muerto y otros 11.500 han resultado heridos en ataques de las fuerzas israelíes y de colonos ilegales en el territorio desde octubre de 2023.
La Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación israelí del territorio palestino en una opinión histórica emitida en julio de 2024 y pidió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este ocupada.