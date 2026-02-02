Cisjordania ocupada está siendo escenario de una “ofensiva silenciosa” en medio de niveles récord de violencia por parte del Ejército israelí y de colonos ilegales desde octubre de 2023, advirtió este domingo el jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini.

En un mensaje publicado en X, Lazzarini señaló que “decenas de miles de personas siguen desplazadas un año después del lanzamiento de la operación israelí ‘Muro de Hierro’, el mayor desplazamiento desde 1967”. Además, agregó que sus viviendas están siendo demolidas de manera gradual con el objetivo de impedir su retorno.

En este contexto, el 21 de enero, el Ejército israelí lanzó una ofensiva militar a gran escala en el norte de Cisjordania ocupada, que dejó decenas de muertos y miles de desplazados.

Según precisó Lazzarini, más de 1.000 palestinos han sido asesinados en el territorio ocupado desde octubre de 2023, casi una cuarta parte de ellos niños.

Asimismo, advirtió que “los ataques de colonos israelíes continúan sin tregua, con comunidades palestinas sometidas a intimidación constante, expulsadas de sus tierras y con sus medios de subsistencia destruidos”. “La impunidad prevalece”, afirmó.