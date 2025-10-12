En su camino de retorno, tan anhelado como arduo, los palestinos no saben qué van a encontrar cuando lleguen a ese destino en Gaza que alguna vez llamaron hogar. Puede que su casa siga en pie, aunque lo más probable es que los incesantes bombardeos de Israel durante estos dos años de genocidio la hayan transformado en escombros. En destrozos, polvo y ladrillos quebrados. Aún así, se mantienen firmes en emprender el regreso. “Cada pared, cada ventana, tenía un recuerdo”, le dijo Wisam Shublaq este sábado a la agencia de noticias Anadolu sobre el edificio de Ciudad de Gaza donde vivió por décadas. “Aquí reímos, aquí lloramos, aquí crecimos”.

Desde que el alto el fuego en Gaza entró en vigor el pasado viernes, miles de familias desplazadas partieron del sur del enclave hacia sus hogares en el norte. La mayoría, incluidos niños, iban a pie. Un trayecto más en este trasegar de desplazamientos repetidos, con la esperanza de que este sea el último. Algunos palestinos pudieron hacer el viaje de varias horas utilizando los pocos vehículos que aún funcionaban debido a la escasez de combustible, además de carros de tracción animal, bicicletas y motocicletas.

Otros volvieron a sus hogares en el centro del enclave y en algunas zonas orientales de Jan Yunis, en el sur, tras la retirada de las fuerzas israelíes. Los traslados del sur al norte se realizaron a través de la calle costera Al-Rashid, en el oeste, y la céntrica carretera Salah al-Din Road. Un funcionario de la Defensa Civil de Gaza le dijo el sábado a la agencia de noticias AFP que más de 500.000 personas regresaron a Ciudad de Gaza desde el inicio del cese el fuego.

Sami Musa, de 28 años, es una de ellas. El hogar de su familia fue uno de los pocos que no se derrumbó ni fue arrasado, pero la destrucción del área es monumental. “Gracias a Dios (...) descubrí que nuestra casa sigue en pie. No parecía Ciudad de Gaza, sino una ciudad fantasma", dijo Musa a AFP. Pero para Raja Salmi, de 52 años, el escenario fue totalmente opuesto: “Caminamos durante horas”, relató, para encontrar su casa convertida en escombros. "Me paré frente a ella y lloré. Todos mis recuerdos no son más que polvo", añadió.

En las últimas 24 horas, los organismos gubernamentales en el enclave han realizado más de 5.000 misiones, incluyendo operaciones humanitarias, sanitarias, de rescate y de socorro, según informó el sábado la Oficina de Prensa del Gobierno de Gaza. Y entre esos esfuerzos se encuentran más de 850 operaciones para recuperar los cuerpos de las personas fallecidas que quedaron atrapados entre los escombros. También se brindaron actividades de apoyo psicosocial a niños y grupos vulnerables en más de 650 misiones comunitarias.

“Estos esfuerzos nacionales se llevan a cabo en medio de la destrucción masiva causada por la ocupación (israelí), que ha devastado más del 90% de la infraestructura civil de Gaza, destruido alrededor de 300.000 viviendas y desplazado por la fuerza a 2 millones de personas, ante la grave escasez de combustible, agua, comunicaciones y suministros esenciales”, sostuvo el comunicado.

Presidente de Egipto llama al despliegue de fuerzas internacionales en Gaza





En medio de los preparativos para la cumbre de líderes internacionales que encabezará este lunes, el presidente de Egipto, Abdel Fattah el Sisi, pidió el despliegue de fuerzas internacionales en Gaza para garantizar el fin de la ofensiva de Israel en el enclave.

A través de un comunicado este sábado, el mandatario enfatizó la necesidad de que el acuerdo de alto el fuego reciba legitimidad internacional a través del Consejo de Seguridad de la ONU. También subrayó la importancia de este pacto para detener la ofensiva, asegurar la liberación de rehenes y prisioneros, garantizar la entrada de ayuda humanitaria e iniciar la reconstrucción de Gaza.

Egipto ha realizado esfuerzos continuos durante los últimos dos años, en coordinación con Qatar y Estados Unidos, para poner fin a la ofensiva de Israel en Gaza y para aliviar el sufrimiento humanitario de los palestinos, afirmó Sisi.

Hamás advierte que responderá si Israel reanuda su ofensiva, mientras coordina entrada de ayuda





El grupo de resistencia palestino Hamás está preparado para responder si el acuerdo de alto el fuego –mediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump– se desintegra e Israel reanuda su ofensiva genocida en Gaza, declaró un alto funcionario a AFP.

“Esperamos no tener que hacerlo, pero nuestro pueblo palestino y la fuerza de resistencia, sin duda, se defenderán y utilizarán todas sus capacidades para repeler esta agresión si se impone esta batalla", señaló Hossam Badran, miembro del buró político de Hamás, este sábado.

Badran también anticipó que las negociaciones sobre la segunda etapa del acuerdo de paz serán complejas y difíciles. "La segunda fase del plan de Trump, como se desprende claramente de los propios puntos, contiene muchas complejidades y dificultades", reconoció.

También afirmó que el grupo no participaría en la firma formal del acuerdo de Gaza en Egipto. "No nos involucraremos en el asunto de la firma oficial", añadió. Y detalló que Hamás "actuó principalmente a través de mediadores de Qatar y Egipto" durante las conversaciones de alto el fuego.

En medio, otro alto miembro de Hamás, Izzat al-Rishq, informó el sábado que el grupo se coordina con otras organizaciones para garantizar la entrada de ayuda humanitaria al enclave, en virtud del alto el fuego. A través de un comunicado, Al-Rishq aseguró que Hamás mantiene su compromiso de "movilizar todos los recursos y esfuerzos para servir y ayudar a nuestro pueblo en Gaza, a pesar de la destrucción masiva causada por el genocidio israelí y el colapso total de la vida normal en el enclave".

“Hamás continúa la comunicación con diversos países y partes amigas para garantizar la entrada de ayuda y socorro a Gaza”, declaró.

Al-Rishq afirmó que el grupo también está trabajando para asegurar el cumplimiento por parte de Israel de todos los términos del acuerdo de alto el fuego, de manera que se garantice la recuperación, la reconstrucción y una vida digna para todo el pueblo palestino. Con la primera fase del cese del fuego, que entró en vigor este viernes, se permite la entrada de cientos de camiones de ayuda humanitaria al enclave que tanto necesitan los 2,4 millones de habitantes del territorio, sometidos a meses de hambruna impuesta por Israel.

Sin embargo, fuentes palestinas informaron a la Agencia Anadolu que un gran número de camiones de ayuda no pudieron entrar en Gaza a través del cruce de Kerem Shalom, en el sur, el sábado, y permanecieron bajo control del ejército israelí. Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, añadieron que la cantidad de ayuda que llega a los palestinos hasta el momento “se ha mantenido dentro del ritmo habitual de los últimos meses y no ha experimentado ningún aumento excepcional en virtud del acuerdo de alto el fuego”.

Intercambio de prisioneros empezará este lunes





Luego de que un alto funcionario de Hamás anticipara que el primer intercambio de rehenes y prisioneros con Israel podría comenzar este mismo lunes , otra fuente del grupo palestino le confirmó a AFP este sábado que la fecha seguía en pie. "Según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana, tal y como se acordó, y no hay novedades al respecto", declaró Osama Hamdan en una entrevista con la agencia.

Por su parte, el coordinador israelí para los asuntos de rehenes, Gal Hirsch, dijo a las familias en un mensaje –al que tuvo acceso la agencia EFE –que estima que el "proceso de liberación" comenzará este lunes por la mañana. "Se han completado los preparativos para la repatriación de los secuestrados vivos en Gaza, en el campamento de Reim, en los hospitales y, en general, en los sistemas gubernamentales", afirmó sobre los 20 rehenes que se cree siguen con vida. La comunicación fue enviada a las familias este sábado.