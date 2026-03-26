El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los líderes iraníes le han rogado “llegar a un acuerdo” para poner fin a la guerra en Oriente Medio, al tiempo que desestimó los rumores sobre su supuesto interés en iniciar negociaciones activas.

Según explicó, Irán permitió que 10 petroleros cruzaran el estratégico estrecho de Ormuz como un “regalo”, con la intención de demostrar que estaba comprometido con las negociaciones para terminar el conflicto. En referencia a comentarios crípticos realizados a principios de semana sobre un “regalo” de Teherán, Trump detalló que ocho “grandes barcos de petróleo” habían transitado la vía a inicios de semana, seguidos por otros dos más adelante.

Además, enfatizó que “tomar control del petróleo de Irán por parte de Estados Unidos es una opción”.

Trump sostuvo que Estados Unidos había desmantelado en gran medida el liderazgo iraní, dejando a los sobrevivientes incapaces de comunicarse de manera efectiva. Por ello, subrayó que Washington solo aceptaría el “acuerdo correcto” para asegurar la paz, durante su primera reunión de gabinete desde el inicio del conflicto.

En cuanto a las operaciones militares, Trump afirmó que los avances estaban “extremadamente” adelantados respecto al cronograma previsto, que inicialmente estimaba entre cuatro y seis semanas para cumplir la misión. “Estimamos que nos tomaría aproximadamente de cuatro a seis semanas cumplir nuestra misión. Veintiséis días después, estamos extremadamente, realmente, muy adelantados al cronograma”, destacó en la reunión.

Asimismo, aseguró que Estados Unidos no puede confirmar si Irán colocó minas en el estrecho de Ormuz, aunque añadió con firmeza: “Hicimos explotar todos los colocadores de minas”. Y en un gesto de confianza estratégica, se jactó de que EE.UU. no necesita el estrecho “en absoluto”, señalando que el país “no se ve afectado mientras una coalición de barcos esté lista”.

Finalmente, Trump expresó su decepción con la OTAN por lo que describió como falta de apoyo en operaciones de rescate y lanzó un mensaje claro a Teherán: “Abandonen permanentemente sus ambiciones nucleares o se enfrentarán a un futuro en el que Estados Unidos será su peor pesadilla”.

Relacionado TRT Español - Pedro Sánchez reivindica el "No a la guerra" en Irán, que tacha de "ilegal, absurda y cruel"

Witkoff afirma que Irán podría considerar negociaciones para poner fin a la guerra

Por su parte, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff reveló que Estados Unidos ha entregado a Irán una “lista de acción de 15 puntos” como base para posibles negociaciones, y que Pakistán ha estado actuando como mediador en el proceso.

Durante la reunión de gabinete en la Casa Blanca, Witkoff señaló que las conversaciones podrían prosperar si los iraníes comprenden que no existen alternativas favorables, una conclusión que, según él, Teherán podría estar empezando a asumir.

“Veremos a dónde conducen las cosas y si podemos convencer a Irán de que este es el punto de inflexión, sin buenas alternativas para ellos más que más muerte y destrucción”, declaró Witkoff ante los periodistas. “Tenemos fuertes indicios de que esto es una posibilidad”.