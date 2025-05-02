El director del principal evento tecnológico de Türkiye, TEKNOFEST, Selcuk Bayraktar, destacó que la alta tecnología y la inteligencia artificial (IA) son claves para el nuevo mundo, subrayando que la IA, combinada con el propósito correcto y valores éticos, puede brindar a la humanidad un futuro mucho mejor.

En su intervención durante la ceremonia de inauguración de TEKNOFEST en la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), celebrada en el antiguo aeropuerto de Ercan en Lefkosia, Bayraktar enfatizó que la IA puede permitir innovaciones revolucionarias en salud, igualdad de oportunidades educativas y múltiples avances que harán la vida más fácil.

Además, llamó la atención sobre la cuestión de Gaza al señalar que el mundo está siendo sumido en una terrible oscuridad, y declaró: “Se está cometiendo un gran crimen contra la humanidad, un genocidio, justo al lado nuestro. Los niños están siendo bombardeados en Gaza.

“Esta oscuridad solo puede ser eliminada por la luz de la verdad. Debemos construir un mundo en el que la tecnología se utilice para promover la justicia y la compasión, añadió Bayraktar.

Por otro lado, sobre la situación de la RTNC, afirmó que el país no solo será un símbolo de luchas históricas, sino también de grandes logros.

De igual manera, Bayraktar recalcó que la RTNC debería ser un centro de atracción global para la tecnología y la ciencia en el corazón del Mediterráneo, e insistió en que el país debería ser visitado no solo por vacaciones, sino también por ciencia, tecnología y producción.

Por último, Bayraktar señaló que en la RTNC deberían nacer nuevas ideas y añadió: “La ‘Investigación y Desarrollo' deben prosperar aquí, y deben surgir proyectos que dejen huella en el mundo”.

Relacionado TRT Global - TEKNOFEST TRNC 2025 arranca en Chipre del Norte con miles de participantes

“La RTNC es la isla de la paz. Garantiza paz, seguridad y hermandad en el Mediterráneo”

Organizado por la Fundación del Equipo de Tecnología de Türkiye (T3) y el Ministerio de Industria y Tecnología de Türkiye, TEKNOFEST se celebra anualmente desde 2018 con el apoyo de decenas de organismos gubernamentales, socios del sector privado y universidades.