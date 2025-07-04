Esta semana, el presidente de Türkiye Recep Tayyip Erdogan envió un mensaje poderoso sobre la creciente amenaza de los incendios forestales, tanto en el país como a nivel internacional.

Hablando desde Ankara, en el evento Héroes de la Patria Verde en Servicio, enfatizó la responsabilidad nacional de frenar los incendios forestales, y recordó las negligencias menores que pueden desencadenar catástrofes.

"El clima es cada vez más cálido la humedad está bajando y los vientos son más fuertes. Con estas condiciones, encender un fuego incluso en un campo abierto cerca de un bosque es un error catastrófico. Esto no es mera negligencia. Si no es descuido, entonces es una clara traición", advirtió Erdogan durante el evento.

Sus comentarios reflejan una verdad de la crisis climática a nivel global. Desde Türkiye hasta California, de Grecia hasta Portugal, los incendios forestales cada vez son más provocados por pequeños errores humanos que rápidamente se convierten en devastadores incendios.

Estas son las causas más comunes de los incendios forestales, que muestran cómo pequeños errores pueden desencadenar grandes incendios en todo el mundo.

1. Colillas de cigarrillos



Lanzar cigarrillos encendidos al pasto seco es una de las causas más simples –y mortales– de los incendios forestales. En regiones propensas a la sequía como California y el sur de Europa, este simple acto puede desatar fuegos. El Centro Nacional Interagencial de Bomberos, el centro logístico de apoyo de Estados Unidos para la gestión de incendios forestales, señala que la negligencia humana causa una gran proporción de los incendios en todo el país.

2. Fogatas y parrillas sin supervisión





Las fogatas y las parrillas, cuando se dejan humeando o sin supervisión, también son una de las principales causas de incendios forestales. El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), que vigila los fuegos a través de datos satelitales, destaca que muchos incendios de verano en la región provienen de actividades recreativas.

El Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. estima que alrededor del 85% de los incendios forestales en todo el país son provocados por actividades humanas, incluidos las fogatas sin supervisión y las colillas de cigarrillos que se desechan sin cuidado.

En Türkiye, una revisión de las causas de los incendios forestales identificó que la quema de rastrojos y basura, la actividad de caza y las colillas de cigarrillos son los principales factores. Por lo que la negligencia, concluye el documento, es un tema constante.



3. Quemar residuos de jardinería o restos de cultivos





Tanto en Estados Unidos como en Europa, la quema agrícola sigue siendo un peligro.

La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. advierte que las condiciones de sequía y vientos pueden convertir estas llamas pequeñas en infernos de rápido movimiento, extendiendo el humo sobre grandes áreas. Los agricultores que queman restos de cultivos o los jardineros que queman residuos sin las precauciones adecuadas pueden provocar fácilmente extensos incendios difíciles de controlar.

La Comisión Europea destaca que el cambio climático ha aumentado la frecuencia e intensidad de los incendios forestales en toda Europa, lo que hace que las acciones preventivas, incluida la quema cautelosa de residuos, sean más necesarias que nunca.

Ambas agencias enfatizan que la quema incontrolada durante condiciones climáticas de alto riesgo aumenta significativamente los peligros de incendios forestales, especialmente en las regiones mediterráneas y en partes del medio oeste de Estados Unidos.





4. Maquinaria y vehículos defectuosos





Las motosierras, las cortadoras de césped y los escapes de vehículos calientes pueden prender incendios en la vegetación seca.

El Servicio Forestal de EE.UU. destaca la importancia del mantenimiento adecuado y la seguridad al usar equipos mecánicos para reducir los incendios accidentales, aunque los porcentajes exactos de causas de incendios forestales relacionados con la maquinaria están detallados públicamente.

En Europa, aunque los datos son limitados, los funcionarios ambientales advierten que las condiciones secas, combinadas con chispas de vehículos o equipos, aumentan los riesgos de incendios forestales.

