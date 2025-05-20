Una reunión del grupo de trabajo Türkiye-EE.UU. sobre Siria se celebrará el martes en Washington, según informaron fuentes diplomáticas turcas. El encuentro, que estará presidido por el viceministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Nuh Yilmaz, y el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, se centrará en las políticas de ambos países hacia Damasco y abordará oportunidades de cooperación para impulsar la seguridad y estabilidad en Siria.

Se espera que la lucha contra Daesh y otras organizaciones terroristas figure como uno de los principales temas de la agenda, junto al apoyo de Ankara al Gobierno sirio y los esfuerzos regionales liderados por Türkiye para combatir a dichos grupos.

Sanciones de EE.UU. sobre Siria

Las partes discutirán oportunidades de cooperación en los campamentos del noreste de Siria, y se prevé que la delegación estadounidense proporcione información sobre la consolidación en curso de unidades militares de EE.UU. en territorio sirio.