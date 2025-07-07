Las conversaciones indirectas se celebraron en Qatar, en la víspera del encuentro entre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, y mientras Gaza sigue bajo fuego, con decenas de palestinos cuyas vidas son arrebatadas en los bombardeos cada día.

Las negociaciones, que comenzaron en Doha, giran en torno a mecanismos de implementación e intercambio de rehenes, y la comunicación entre las partes se da a través de mediadores, reveló una fuente palestina cercana al proceso a la agencia de noticias AFP.

A eso se suma que fuentes palestinas, citadas por la agencia Reuters, aseguran que la delegación israelí no tenía autoridad suficiente para avanzar hacia un acuerdo. “Tras la primera sesión de negociaciones indirectas en Doha, la delegación israelí no está lo suficientemente autorizada para alcanzar un acuerdo, ya que no tiene verdaderos poderes de decisión”, señalaron.

Tel Aviv, por su parte, negó los reportes de un estancamiento en las negociaciones e informó de avances, según un comunicado oficial. De acuerdo al Canal 12 israelí, la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, afirmó en un comunicado este lunes que se han logrado avances. “Las conversaciones se desarrollan en un ambiente positivo”, indicó.

Así fue el camino hacia nuevas negociaciones

El camino hacia estas conversaciones se inició luego de que, el pasado 27 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Israel había aceptado las condiciones para un alto el fuego de 60 días, e instara a Hamás a aprobarla.

Entonces, Hamás dijo que había dado una respuesta "positiva" a los mediadores y que estaba preparado para negociar "inmediatamente" su implementación, según un comunicado oficial.

También destacó que existe un consenso extendido entre los grupos palestinos en torno a su respuesta. “Hemos mantenido amplias comunicaciones con líderes de las facciones palestinas para coordinar y consultar sobre nuestra respuesta al documento marco relativo al cese de la agresión contra Gaza y los mecanismos para su aplicación”, declaró Hussam Badran, jefe de la Oficina de Relaciones Nacionales de Hamás.

Según informaron fuentes del grupo a la agencia de noticias EFE, la propuesta incluiría garantías para una tregua total mientras continúen las negociaciones, que comenzarían durante un cese de hostilidades inicial de 60 días con el objetivo de "un alto el fuego permanente y una retirada completa y gradual de Gaza".

Asimismo, medios israelíes informaron que la última propuesta probablemente incluya la liberación gradual de la mitad de los rehenes israelíes vivos (10) y la mitad de los restos (18) a lo largo de 60 días. A cambio, Tel Aviv liberaría a un mayor número de prisioneros palestinos que aún se encuentran en sus cárceles e iniciaría la retirada parcial de tropas de las zonas acordadas previamente dentro de Gaza.

Sin embargo, Netanyahu no tardó en enfriar el clima de optimismo. En su primera declaración tras los anuncios de Trump la semana anterior, la oficina del primer ministro calificó de “inaceptables” los cambios planteados por Hamás a la última propuesta de alto el fuego. Aunque no detalló el contenido de esas modificaciones, informó que fueron confirmadas a Israel el viernes por la noche.

No obstante, pese a estas declaraciones, Netanyahu instruyó a su equipo a continuar con las conversaciones en Doha, cuya primera ronda comenzó la noche del domingo, a las 9:30 p.m., y concluyó horas después. Este lunes por la mañana, Netanyahu aseguró que los negociadores israelíes tienen instrucciones claras para lograr un acuerdo bajo condiciones “aceptables” para Tel Aviv.

