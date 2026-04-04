En Estambul aterrizó este sábado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, para mantener conversaciones de seguridad con su homólogo de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.

La visita de Zelenskyy se produce un día después de que Erdogan hablara con el presidente ruso, Vladimir Putin , quien acusó a Kiev de intentar atacar el gasoducto entre Rusia y Türkiye, que también abastece a varios países europeos.

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"He llegado a Estambul, donde tengo programadas reuniones importantes. Se han preparado conversaciones sustanciales con el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan", escribió Zelenskyy en la red social X.

"Estamos trabajando para fortalecer nuestra asociación y garantizar la protección real de la vida de las personas, promover la estabilidad y garantizar la seguridad en Europa, así como en Oriente Medio", añadió el mandatario.

Por su parte, el director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, informó que la visita de Zelenskyy al país va a abordar asuntos bilaterales y regionales, así como los esfuerzos para establecer un alto el fuego y lograr una solución permanente.