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Zelenskyy llega a Estambul para sostener con Erdogan conversaciones sobre seguridad
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, aterrizó en Estambul este sábado para mantener diálogos de seguridad con su homólogo de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan. Kiev ha presionado por una tregua durante la festividad de la Pascua ortodoxa.
Zelenskyy llega a Estambul para sostener con Erdogan conversaciones sobre seguridad
En esta foto de archivo, Zelenskyy llega para reunirse con el presidente Erdogan en Estambul, el 8 de marzo de 2024. / AA
4 de abril de 2026

En Estambul aterrizó este sábado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, para mantener conversaciones de seguridad con su homólogo de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.

La visita de Zelenskyy se produce un día después de que Erdogan hablara con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien acusó a Kiev de intentar atacar el gasoducto entre Rusia y Türkiye, que también abastece a varios países europeos.

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"He llegado a Estambul, donde tengo programadas reuniones importantes. Se han preparado conversaciones sustanciales con el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan", escribió Zelenskyy en la red social X.

"Estamos trabajando para fortalecer nuestra asociación y garantizar la protección real de la vida de las personas, promover la estabilidad y garantizar la seguridad en Europa, así como en Oriente Medio", añadió el mandatario.

Por su parte, el director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, informó que la visita de Zelenskyy al país va a abordar asuntos bilaterales y regionales, así como los esfuerzos para establecer un alto el fuego y lograr una solución permanente.

Presión para una tregua

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Zelenskyy se reunirá además con el líder espiritual de la mayoría de las iglesias ortodoxas cristianas, el patriarca Bartolomé.

Esto tendrá lugar una semana antes de la Pascua ortodoxa, que se celebra tanto en Ucrania como en Rusia el 12 de abril.

Kiev ha estado presionando para lograr una tregua durante estas festividades, que incluya el cese de los ataques contra la infraestructura energética.

Rusia por su parte, que busca una solución permanente en lugar de un breve alto el fuego, declaró no haber recibido ninguna propuesta "claramente formulada" por parte de Kiev.

Ucrania ha atacado la infraestructura energética rusa durante los más de cuatro años de guerra en un intento por debilitar la capacidad de Moscú para financiar su ofensiva.

Los ataques rusos contra las instalaciones energéticas ucranianas han dejado sin electricidad ni calefacción a millones de personas desde el comienzo de la guerra en 2022.

FUENTE:TRT World
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