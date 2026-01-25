“Tenemos que tener Groenlandia", dijo el presidente estadounidense Donald Trump el año pasado, justo cuando el vicepresidente JD Vance aterrizaba en una base militar estadounidense en la isla congelada, un territorio autónomo de Dinamarca.
La visita no salió según lo planeado. Los groenlandeses salieron a las calles a protestar, y su primer ministro, Jens-Frederik Nielsen, calificó todo el asunto de irrespetuoso.
Luego, Trump intensificó las cosas a principios de enero. Hablando con reporteros a bordo del Air Force One, reiteró: "Necesitamos Groenlandia".
Durante las últimas semanas, la declaración que acaparó titulares se ha convertido en algo mucho más calculado, demasiado rápido.
Multimillonarios tecnológicos, necesidades de infraestructura de IA, ambición territorial: todo está convergiendo en esta enorme isla que la mayoría de la gente no podría ubicar en un mapa.
Vance, hablando con las tropas en la base, habló de seguridad. Dinamarca no estaba protegiendo a Groenlandia de "incursiones muy agresivas de Rusia, y de China y otras naciones", afirmó. Nunca explicó cuáles eran realmente estas incursiones.
Cuando los reporteros le preguntaron a Trump si usaría la fuerza militar, se negó a decir que no. ¿La respuesta de Dinamarca? Groenlandia no está en venta, punto.
"Si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos a Dinamarca. Elegimos la OTAN. Elegimos el Reino de Dinamarca. Elegimos la UE", dijo Nielsen.
La reacción de Trump a eso fue desdeñosa: "Ese es su problema. No sé quién es él (el primer ministro de Groenlandia). No sé nada sobre él. Pero eso va a ser un gran problema para él".
Poco después, el congresista Randy Fine presentó el proyecto de ley 'Ley de Anexión y Estadidad de Groenlandia', que, si se aprueba, autorizaría al presidente a usar los medios que sean necesarios para incorporar a Groenlandia a Estados Unidos.
Lo que la cobertura mediática dominante pasa por alto, a pesar de la oposición pública a las amenazas de anexión de Trump, es que los documentos de estrategia oficial de Groenlandia buscan activamente una integración económica más profunda con los mercados estadounidenses, según Nurcan Ozgur Baklacioglu, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Estambul.
Groenlandia siempre se ha percibido a sí misma como un país colonizado que busca 'liberarse de siglos de estructuras comerciales coloniales'", dice Baklacioglu a TRT World.
Sin embargo, la académica subraya que no es fácil liberarse de la estructura económica del orden neoliberal “construido sobre la colonización del sistema ecológico, la vida humana y social y la privacidad”.
La profesora Baklacioglu señala que las crisis globales, desde el Brexit hasta la invasión de Ucrania, empujaron a Groenlandia a buscar vínculos más estrechos con los vecinos árticos, particularmente Estados Unidos, Canadá e Islandia, como protección contra la inestabilidad regional y una potencial carrera armamentista ártica.
"Sin embargo, mientras se esfuerza por lograr la independencia total, Groenlandia se integró voluntariamente al orden hegemónico global”.
El rastro del dinero de los multimillonarios
Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Mientras Trump ha estado acaparando titulares, un grupo de multimillonarios tecnológicos, incluidos Sam Altman, Bill Gates, Peter Thiel y Jeff Bezos, han estado invirtiendo discretamente dinero en Groenlandia durante años.
Específicamente, en operaciones mineras impulsadas por IA en busca de elementos de tierras raras.
Desde al menos abril pasado, estos actores de Silicon Valley han estado promoviendo a Groenlandia como una potencial “ciudad de la libertad”, básicamente un paraíso libertario con apenas regulaciones corporativas.
La idea aparentemente entusiasmó a Ken Howery, embajador de Trump en Dinamarca, quien se espera negocie cualquier toma de control de Groenlandia.
El currículum de Howery lo dice todo. Cofundó una firma de capital de riesgo con Peter Thiel, uno de los mayores promotores de estas ciudades urbanas de baja regulación. La visión involucra centros de IA, vehículos autónomos, sitios de lanzamiento espacial, reactores micro nucleares y trenes de alta velocidad.
Esta idea de “ciudad de la libertad” no es nueva. La gente de Silicon Valley ha estado intentando construirlas durante años bajo diferentes nombres: ciudades startup, ciudades charter, etc. Trump incluso prometió construirlas en Estados Unidos durante su campaña de 2023.
Baklacioglu argumenta que el documento de estrategia de Groenlandia de 2024 reveló una contradicción: buscar la independencia abrazando precisamente las zonas de libre comercio y las políticas de inversión extranjera que podrían permitir la explotación de recursos.
“Desde 2009, Groenlandia ha estado buscando la integración total en el mercado global y sus instituciones, como la OMC, la ONU y la OTAN”.
“Además, desde 2009, Groenlandia comenzó a promover la entrada económica de China, mientras que los líderes groenlandeses han viajado frecuentemente a China para promover la isla entre potenciales inversores”, añade Baklacioglu.
“Todo resultó en una mayor competencia global entre los países y empresas del Ártico occidental y oriental, últimamente la amenaza de intervención de Trump, y una mayor militarización de la isla”, explica.
Por qué importa la isla
Groenlandia es enorme: tiene aproximadamente dos tercios del tamaño de India, es más grande que México, más de tres veces el tamaño de Francia y comparable a Arabia Saudí en superficie terrestre, sin embargo, su población de alrededor de 57.000 habitantes es más pequeña que una ciudad mediana.
Estados Unidos ya tiene una base militar allí. Pero el verdadero premio está bajo el hielo.
Groenlandia está cubierta por una vasta capa de hielo que abarca aproximadamente 1,7 millones de kilómetros cuadrados, lo suficientemente gruesa en algunos lugares para alcanzar más de tres kilómetros y conteniendo suficiente agua congelada para elevar los niveles globales del mar en aproximadamente siete metros si se derritiera por completo.
Groenlandia también tiene alrededor del 12% de las reservas mundiales de tierras raras: diecisiete metales diferentes como neodimio, disprosio y lantano, que son esenciales para la tecnología moderna.
Pero aquí está la conexión crucial: esos minerales no eran accesibles hasta hace poco. A medida que el hielo se derrite debido al cambio climático, minerales que eran inalcanzables quedan repentinamente expuestos.
La misma crisis ambiental detrás de los problemas económicos de Groenlandia, la migración cambiante de peces y los suministros inestables de alimentos, también creó la oportunidad de tierras raras que atrajo a los inversores tecnológicos.
Es por eso que la visión de la “ciudad de la libertad” solo se volvió viable en los últimos años.
“Según los políticos groenlandeses, el derretimiento del hielo aumentó el potencial para la exportación de hielo y agua limpia. Argumentan que el agua dulce se desperdicia en el océano, mientras que puede convertirse en ingresos y beneficiar el crecimiento económico”, dice Baklacioglu.
“Los groenlandeses también buscan una mayor competitividad en aviación, minería, turismo e infraestructura, y una seguridad de suministro más sólida a través de exportaciones ampliadas al este de Asia, incluidos China, Japón, Corea e India”.
“Sin embargo, olvidan que la exportación y sobreexplotación de los recursos de agua dulce por parte de la industria de alta tecnología y del agua pueden causar colapso en los acuíferos y deterioro general del sistema ecológico”, añade.
Estos elementos de tierras raras están en todo. Se utilizan en los imanes de alto rendimiento que impulsan turbinas eólicas y motores de autos eléctricos. Están en los teléfonos inteligentes. Sistemas de defensa. Y lo más importante, el hardware de IA que hace funcionar los centros de datos.
Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), China controla la cadena de suministro global, produce y procesa la mayor parte, representando alrededor del 60 por ciento de la producción minera mundial en 2024.
"El cambio climático tuvo un impacto tremendo en la infraestructura general del Ártico y Groenlandia, ya que las temperaturas están aumentando, el permafrost se está derritiendo, los patrones de migración de mamíferos marinos y peces están cambiando", argumenta Baklacioglu.
Esta disrupción ecológica golpeó duramente la economía de Groenlandia, la industria pesquera que proporciona más del 90 por ciento de los ingresos por exportaciones se volvió cada vez más inestable. Enfrentando una crisis económica, el gobierno de Groenlandia recurrió a lo que parecía la única opción: abrirse a la inversión extranjera y las zonas de libre comercio.
“Al mismo tiempo, sin embargo, la política de puertas abiertas para empresas extranjeras, inversiones y exportación de recursos naturales y agua, puede causar la colonización y explotación de los recursos humanos y naturales de la isla, lo que llevará a un mayor deterioro de la seguridad ecológica”, explica Baklacioglu.
La empresa en el centro
KoBold Metals es hacia donde fluye el dinero. La startup se lanzó en 2018 con una propuesta que sonaba casi demasiado de ciencia ficción: usar IA para encontrar minerales mejor de lo que los humanos jamás podrían. Su sistema analiza datos geológicos, imágenes satelitales y registros antiguos de perforación, luego te dice dónde excavar con mucha más precisión que la prospección tradicional.
Para finales de 2024, habían recaudado cientos de millones. Han estado activos en Groenlandia desde 2021, trabajando con Bluejay Mining en el proyecto Disko-Nuussuaq en la costa oeste. Buscan níquel, cobre, cobalto, metales del grupo del platino y tierras raras.
La tecnología de KoBold es perfectamente adecuada para la situación de Groenlandia. La exploración minera tradicional requiere años de estudios en terreno en condiciones estables. Pero el derretimiento del hielo reveló nuevos depósitos al mismo tiempo que hizo el terreno impredecible.
La IA de KoBold puede analizar paisajes cambiantes a través de datos satelitales y ajustarse en tiempo real.
La lista de inversores de KoBold Metals es impresionante. Bezos, Gates y Michael Bloomberg comenzaron a invertir dinero en 2019 a través de Breakthrough Energy, el fondo de Gates para tecnología de energía verde. Volvieron por más en diciembre de 2024, la ronda Serie C de KoBold valoró la empresa en casi 3 mil millones de dólares basándose en una inversión de 537 millones de dólares.
La cronología de los eventos es bastante interesante. Bezos, Gates y Bloomberg invirtieron por primera vez a principios de 2019. Eso fue solo meses después de que Trump considerara comprar Groenlandia durante su primer mandato.
Cada multimillonario tiene su propia razón, pero todos necesitan lo mismo. Altman necesita tierras raras para construir más infraestructura de IA. Gates las necesita para la tecnología de energía renovable en la que está apostando. Bezos las necesita para los centros de datos y la computación en la nube de Amazon.
Groenlandia encaja en lo que Trump está haciendo con la política exterior desde que ganó. Hizo campaña sobre aislacionismo, Estados Unidos Primero, mantenerse fuera de los asuntos de otros países.
Luego ganó y comenzó a hablar de anexar Canadá y transformar Gaza en “la Riviera del Medio Oriente” después de despejar a los palestinos genocidas y desplazados.
Groenlandia es un poco diferente; está situada en la intersección de todo lo que importa en este momento. El hambre de materiales de la revolución de la IA, cadenas de suministro independientes de China, el derretimiento del hielo ártico, la apertura de nuevas rutas marítimas, las ambiciones de Silicon Valley y el impulso de Groenlandia para abrirse al mundo buscando un compromiso económico más profundo.
Baklacioglu argumenta que esta es la trampa del colonialismo moderno: los países que intentan ganar independencia piensan que el libre comercio y la inversión extranjera los liberarán. En cambio, terminan siendo explotados de nuevas formas, solo que esta vez por corporaciones en lugar de imperios coloniales.
“A medida que el hielo se derrite y aumenta el acceso, Groenlandia puede encontrarse convirtiéndose en un vertedero químico para las industrias globales”, añade.