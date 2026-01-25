Groenlandia es enorme : tiene aproximadamente dos tercios del tamaño de India, es más grande que México, más de tres veces el tamaño de Francia y comparable a Arabia Saudí en superficie terrestre, sin embargo, su población de alrededor de 57.000 habitantes es más pequeña que una ciudad mediana.

Estados Unidos ya tiene una base militar allí. Pero el verdadero premio está bajo el hielo.

Groenlandia está cubierta por una vasta capa de hielo que abarca aproximadamente 1,7 millones de kilómetros cuadrados, lo suficientemente gruesa en algunos lugares para alcanzar más de tres kilómetros y conteniendo suficiente agua congelada para elevar los niveles globales del mar en aproximadamente siete metros si se derritiera por completo.

Groenlandia también tiene alrededor del 12% de las reservas mundiales de tierras raras : diecisiete metales diferentes como neodimio, disprosio y lantano, que son esenciales para la tecnología moderna.

Pero aquí está la conexión crucial: esos minerales no eran accesibles hasta hace poco. A medida que el hielo se derrite debido al cambio climático, minerales que eran inalcanzables quedan repentinamente expuestos.

La misma crisis ambiental detrás de los problemas económicos de Groenlandia, la migración cambiante de peces y los suministros inestables de alimentos, también creó la oportunidad de tierras raras que atrajo a los inversores tecnológicos.

Es por eso que la visión de la “ciudad de la libertad” solo se volvió viable en los últimos años.

“Según los políticos groenlandeses, el derretimiento del hielo aumentó el potencial para la exportación de hielo y agua limpia. Argumentan que el agua dulce se desperdicia en el océano, mientras que puede convertirse en ingresos y beneficiar el crecimiento económico”, dice Baklacioglu.

“Los groenlandeses también buscan una mayor competitividad en aviación, minería, turismo e infraestructura, y una seguridad de suministro más sólida a través de exportaciones ampliadas al este de Asia, incluidos China, Japón, Corea e India”.

“Sin embargo, olvidan que la exportación y sobreexplotación de los recursos de agua dulce por parte de la industria de alta tecnología y del agua pueden causar colapso en los acuíferos y deterioro general del sistema ecológico”, añade.

Estos elementos de tierras raras están en todo . Se utilizan en los imanes de alto rendimiento que impulsan turbinas eólicas y motores de autos eléctricos. Están en los teléfonos inteligentes. Sistemas de defensa. Y lo más importante, el hardware de IA que hace funcionar los centros de datos.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), China controla la cadena de suministro global, produce y procesa la mayor parte, representando alrededor del 60 por ciento de la producción minera mundial en 2024.

"El cambio climático tuvo un impacto tremendo en la infraestructura general del Ártico y Groenlandia, ya que las temperaturas están aumentando, el permafrost se está derritiendo, los patrones de migración de mamíferos marinos y peces están cambiando", argumenta Baklacioglu.

Esta disrupción ecológica golpeó duramente la economía de Groenlandia, la industria pesquera que proporciona más del 90 por ciento de los ingresos por exportaciones se volvió cada vez más inestable. Enfrentando una crisis económica, el gobierno de Groenlandia recurrió a lo que parecía la única opción: abrirse a la inversión extranjera y las zonas de libre comercio.

“Al mismo tiempo, sin embargo, la política de puertas abiertas para empresas extranjeras, inversiones y exportación de recursos naturales y agua, puede causar la colonización y explotación de los recursos humanos y naturales de la isla, lo que llevará a un mayor deterioro de la seguridad ecológica”, explica Baklacioglu.

La empresa en el centro

KoBold Metals es hacia donde fluye el dinero. La startup se lanzó en 2018 con una propuesta que sonaba casi demasiado de ciencia ficción: usar IA para encontrar minerales mejor de lo que los humanos jamás podrían. Su sistema analiza datos geológicos, imágenes satelitales y registros antiguos de perforación, luego te dice dónde excavar con mucha más precisión que la prospección tradicional.

Para finales de 2024, habían recaudado cientos de millones. Han estado activos en Groenlandia desde 2021, trabajando con Bluejay Mining en el proyecto Disko-Nuussuaq en la costa oeste. Buscan níquel, cobre, cobalto, metales del grupo del platino y tierras raras.

La tecnología de KoBold es perfectamente adecuada para la situación de Groenlandia. La exploración minera tradicional requiere años de estudios en terreno en condiciones estables. Pero el derretimiento del hielo reveló nuevos depósitos al mismo tiempo que hizo el terreno impredecible.

La IA de KoBold puede analizar paisajes cambiantes a través de datos satelitales y ajustarse en tiempo real.

La lista de inversores de KoBold Metals es impresionante. Bezos, Gates y Michael Bloomberg comenzaron a invertir dinero en 2019 a través de Breakthrough Energy, el fondo de Gates para tecnología de energía verde. Volvieron por más en diciembre de 2024, la ronda Serie C de KoBold valoró la empresa en casi 3 mil millones de dólares basándose en una inversión de 537 millones de dólares.

La cronología de los eventos es bastante interesante. Bezos, Gates y Bloomberg invirtieron por primera vez a principios de 2019. Eso fue solo meses después de que Trump considerara comprar Groenlandia durante su primer mandato.

Cada multimillonario tiene su propia razón, pero todos necesitan lo mismo. Altman necesita tierras raras para construir más infraestructura de IA. Gates las necesita para la tecnología de energía renovable en la que está apostando. Bezos las necesita para los centros de datos y la computación en la nube de Amazon.

Groenlandia encaja en lo que Trump está haciendo con la política exterior desde que ganó. Hizo campaña sobre aislacionismo, Estados Unidos Primero, mantenerse fuera de los asuntos de otros países.

Luego ganó y comenzó a hablar de anexar Canadá y transformar Gaza en “la Riviera del Medio Oriente” después de despejar a los palestinos genocidas y desplazados.

Groenlandia es un poco diferente; está situada en la intersección de todo lo que importa en este momento. El hambre de materiales de la revolución de la IA, cadenas de suministro independientes de China, el derretimiento del hielo ártico, la apertura de nuevas rutas marítimas, las ambiciones de Silicon Valley y el impulso de Groenlandia para abrirse al mundo buscando un compromiso económico más profundo.

Baklacioglu argumenta que esta es la trampa del colonialismo moderno: los países que intentan ganar independencia piensan que el libre comercio y la inversión extranjera los liberarán. En cambio, terminan siendo explotados de nuevas formas, solo que esta vez por corporaciones en lugar de imperios coloniales.

“A medida que el hielo se derrite y aumenta el acceso, Groenlandia puede encontrarse convirtiéndose en un vertedero químico para las industrias globales”, añade.

Relacionado TRT Español - Trump lanza Junta de Paz para Gaza y aborda acuerdo sobre Groenlandia: claves de su paso por Davos



