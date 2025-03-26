Ekrem Imamoglu, el alcalde de Estambul, la ciudad más grande de Türkiye, fue arrestado el 23 de marzo de 2025 junto con otras 48 personas en el marco de una investigación por corrupción en la Municipalidad Metropolitana de Estambul.

La Oficina del Fiscal Jefe de Estambul está investigando a Imamoglu y a otras personas por cargos de corrupción y presuntos vínculos con grupos terroristas.

Los fiscales obtuvieron pruebas a partir de testimonios de miembros del partido CHP de Imamoglu, exponiendo una compleja red de delitos financieros.

El arresto está vinculado al caso de corrupción. La investigación incluye acusaciones de malversación de fondos, sobornos, fraude agravado, adquisición ilegal de datos personales y manipulación de licitaciones públicas, que sumarían aproximadamente 15 mil millones de dólares durante sus seis años de mandato.

¿Qué implica esto para Estambul y sus habitantes?

El presupuesto anual de la municipalidad durante los dos últimos años fiscales fue de aproximadamente 14.850 millones de dólares. Estos fondos debían destinarse a transporte, actividades culturales y deportivas, salud, comunidad, medioambiente, servicios de información y proyectos urbanos que beneficien a los habitantes de la ciudad.

Sin embargo, se presume que los contratos para estos servicios fueron adjudicados a personas y empresas que beneficiaron económicamente a Imamoglu y sus asociados. Esto afectó las finanzas de la municipalidad, provocando daños en su balance general.

Algunas empresas subsidiarias de la municipalidad, incluyendo KIPTAS (construcción), Medya AS (publicidad), Kultur AS (actividades culturales) e ISFALT (asfalto para carreteras) habrían estado involucradas en la adjudicación de contratos a personas específicas que, según se dice, canalizaron dinero hacia la empresa constructora de Imamoglu y otras compañías fantasma.