Llegué a la ciudad de Dearborn, en el estado de Michigan, algo más de un mes antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se realizan en noviembre. Tan pronto entras a la ciudad, no es dificil darse cuenta que funciona como un centro de encuentro para la comunidad musulmana, especialmente para los árabes de Estados Unidos.

Los cafés, las mezquitas, los carteles en árabe… Todo da la sensación de que esta ciudad no es simplemente el hogar de inmigrantes, sino un lugar donde la cultura árabe florece. Esta es una comunidad que tradicionalmente se ha inclinado hacia los demócratas, pero en 2024 las cosas son diferentes.

Mientras mi camarógrafo, Kadir Furkan, y yo caminábamos por las calles, nos quedó clara la fuerte frustración que existe con los demócratas, especialmente por la ofensiva de Israel en Gaza.

Todas las personas con las que hablamos parecían compartir el mismo sentimiento. En el pasado, esta comunidad solía apoyar a los demócratas en grandes cantidades, pero ahora no pudimos encontrar a una sola persona que nos dijera que iba a votar por la vicepresidenta Kamala Harris o por la fórmula demócrata.

Elección por descarte

A pesar de nuestros esfuerzos por encontrar a alguien que todavía apoye a los demócratas, no lo logramos. Seguramente, pueden quedar algunos que todavía voten por Harris. Pero el hecho de que no hayamos podido encontrar a nadie en una comunidad que históricamente ha respaldado a los demócratas dice mucho sobre el sentimiento de las personas aquí.

No es una exageración: la comunidad musulmana ha prosperado bajo el liderazgo de los demócratas en múltiples sentidos. A lo largo de los años, este partido fue mucho más considerado en asuntos como la inmigración y los derechos civiles, lo que ayudó a fortalecer la lealtad musulmana. Y todo empezó después del 11 de septiembre.

Muchos miembros de la comunidad musulmana se sintieron abandonados por el Partido Republicano, que en algún momento fue un espacio político viable para los votantes socialmente conservadores. Esa sensación de traición no ha desaparecido, y los demócratas se han beneficiado en gran medida de este cambio.

Pero ahora, mientras Estados Unidos continúa apoyando la brutal ofensiva de Israel en Gaza, a pesar de las crecientes muertes de civiles en el enclave, hay una sensación en aumento de que los demócratas también son indiferentes a las necesidades de la comunidad musulmana.

Este ciclo electoral se siente como el punto en que muchos musulmanes en Dearborn, y quizás en el resto el país, están considerando no votar. Una de las conversaciones más reveladoras que tuve fue con Osama Siblani, el editor y director del periódico The Arab American News.

Cuando nos sentamos a conversar en su oficina, no se contuvo en absoluto. “Nos sentimos abandonados”, me contó.

“Los demócratas nos han perdido. Hemos sido leales con ellos durante años, pero ¿cómo podemos apoyar a un gobierno que financia el asesinato de nuestras familias en Gaza y el Líbano?”, continuó.

Su frustración era evidente y reflejaba lo que escuchábamos en las calles.

El auge del voto de castigo

Estas elecciones han llegado con una nueva dinámica dentro de la comunidad musulmana: el voto de castigo. Luego de años de alinearse con los demócratas, muchos musulmanes ahora consideran o quedarse en casa el día de las elecciones o, lo que es más impresionante, votar por el Partido Republicano. No debido a una nueva lealtad, sino para enviar un mensaje.

Para muchos, esto no se trata de adoptar valores republicanos, sino más bien de castigar al Partido Demócrata por su aparente incapacidad para escuchar sus preocupaciones, en especial sobre Gaza.