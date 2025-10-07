El papa León XIV se prepara para un viaje histórico: su primera gira internacional desde que asumió el pontificado. Türkiye y Líbano serán los escenarios de esta travesía, donde participará en eventos que dejaron una huella imborrable en la memoria del cristianismo: la conmemoración del 1.700 aniversario del Concilio de Nicea en la histórica ciudad turca de Iznik.

Según informó Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la visita se realizará a finales de noviembre y principios de diciembre de este año. Constituirá el primer desplazamiento fuera de Italia desde que asumió el pontificado.

El Vaticano precisó que el programa detallado de esta gira de seis días se dará a conocer “a su debido tiempo”, según declaró Bruni, anticipando un itinerario cargado de simbolismo y encuentros históricos.

Con esta visita, León XIV se convierte en el quinto papa en recorrer Türkiye. Antes que él, Francisco estuvo en 2014, Benedicto XVI en 2006, Juan Pablo II en 1979 y Pablo VI en 1967, momentos que marcaron hitos en las relaciones entre el Vaticano y el mundo musulmán.

Nicea, el primer concilio ecuménico cristiano



