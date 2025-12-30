GENOCIDIO EN GAZA
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Abu Ubaidah fue la voz más reconocida de Hamás durante los dos años de genocidio, con mensajes diarios que llegaron a resonar en todo el mundo. El grupo de resistencia palestino confirmó que fue asesinado en un ataque israelí.
Enmascarado y rara vez visto en público, Abu Ubaidah fue la voz más reconocible de Hamás durante la ofensiva de Israel. / Reuters
30 de diciembre de 2025

El grupo de resistencia palestino Hamás confirmó este lunes el asesinato de Abu Ubaida, su icónico portavoz durante más de dos décadas, en un ataque de Israel. En un mensaje grabado y difundido ese día, las Brigadas al-Qassam, ala militar del grupo, informaron que murió en agosto pasado durante un ataque de Tel Aviv.

Pero, ¿quién era y por qué su figura fue tan importante? Siempre con el rostro cubierto y rara vez visto en público, Ubaidah —cuyo nombre real era Huthaifa Samir Al-Kahlout— fue la voz más reconocida de Hamás durante la ofensiva. Durante años, ofreció comunicados regulares, mensajes y advertencias que resonaron mucho más allá de Gaza.

Su historia personal estuvo marcada por el sufrimiento y el desplazamiento. Su familia fue expulsada de Palestina en 1948, durante la Nakba, la catástrofe en árabe. Décadas después, ese dolor se transformó en palabras: durante más de 20 años, ejerció como portavoz de las Brigadas Al-Qassam.

Así, se convirtió en el principal referente mediático de la resistencia palestina. Sus discursos marcaban el pulso del conflicto: informaba desde la primera línea, lanzaba advertencias a Israel y desafiaba públicamente al ejército israelí.

Su peso político quedó en evidencia cuando Estados Unidos lo sancionó en 2024 como una figura clave de la “guerra informativa” de Hamás, reconociendo así su influencia. Durante años, Israel intentó asesinarlo sin éxito, hasta que informó su muerte el 30 de agosto de 2024, tras un bombardeo en Gaza que dejó varios muertos y heridos.

Finalmente, este lunes se confirmó que Israel lo había asesinado. Con su muerte, los palestinos despiden a alguien que fue mucho más que un portavoz: un símbolo y un representante de décadas de lucha contra la ocupación y la opresión israelíes.

En ese mismo comunicado, Hamás confirmó la muerte de su jefe de Estado Mayor, Mohammed Sinwar, quien lideró a las Brigadas Al Qassam durante un “período excepcionalmente difícil”, tras suceder a Mohammed Deif. Sinwar era hermano de Yahya Sinwar, jefe político de Hamás en Gaza.

El grupo también informó la muerte de Mohammed Shabana, comandante de la Brigada de Rafah, así como de Hakam Al-Issa, alto dirigente, y de Raed Saad, jefe del área de fabricación de armas.

Hamás describió estas pérdidas como una muestra del alto costo que ha pagado su dirigencia durante la brutal ofensiva de Israel, que inició en octubre de 2023 y ha matado a más de 71.000 palestinos.

FUENTE:TRT Español y agencias
