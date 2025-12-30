El grupo de resistencia palestino Hamás confirmó este lunes el asesinato de Abu Ubaida, su icónico portavoz durante más de dos décadas, en un ataque de Israel. En un mensaje grabado y difundido ese día, las Brigadas al-Qassam, ala militar del grupo, informaron que murió en agosto pasado durante un ataque de Tel Aviv.

Pero, ¿quién era y por qué su figura fue tan importante? Siempre con el rostro cubierto y rara vez visto en público, Ubaidah —cuyo nombre real era Huthaifa Samir Al-Kahlout— fue la voz más reconocida de Hamás durante la ofensiva. Durante años, ofreció comunicados regulares, mensajes y advertencias que resonaron mucho más allá de Gaza.

Su historia personal estuvo marcada por el sufrimiento y el desplazamiento. Su familia fue expulsada de Palestina en 1948, durante la Nakba, la catástrofe en árabe. Décadas después, ese dolor se transformó en palabras: durante más de 20 años, ejerció como portavoz de las Brigadas Al-Qassam.

Así, se convirtió en el principal referente mediático de la resistencia palestina. Sus discursos marcaban el pulso del conflicto: informaba desde la primera línea, lanzaba advertencias a Israel y desafiaba públicamente al ejército israelí.