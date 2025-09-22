El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, elogió a los países que han decidido reconocer a Palestina como Estado, afirmando que estas medidas constituyen "hitos cruciales" para la solución de dos Estados.

Durante una cumbre de alto nivel sobre Palestina en la Asamblea General de la ONU este lunes 22 de septiembre, el mandatario expresó su esperanza de que el reconocimiento "acelere la implementación de la solución de dos Estados".

En ese sentido, consideró que las decisiones de varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU de reconocer un Estado palestino son "muy importantes, una decisión histórica".

Además, Erdogan criticó duramente la ofensiva genocida de Israel en Gaza. "La masacre en Gaza continúa con toda su violencia, y nadie que sea realmente conciente puede permanecer en silencio ante semejante genocidio", declaró.

"Es un hecho que hoy la causa palestina se ha convertido en un problema global", continuó el mandatario turco. Y acusó al Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de intentar impedir la creación de un Estado palestino.

"El objetivo del Gobierno de Netanyahu es imposibilitar que se establezca un Estado palestino, desplazando por la fuerza a la población palestina tanto como sea posible", declaró Erdogan.