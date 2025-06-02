El mundo observaba mientras políticos israelíes daban rienda suelta a una avalancha de retórica incendiaria que pedía la destrucción total de Gaza, inmediatamente después de la operación transfronteriza de Hamás el 7 de octubre de 2023.
Pidieron la destrucción del enclave palestino, y que no hubiera límites para lograrlo.
“No existen civiles que no estén involucrados en Gaza”, dijo Amihai Eliyahu, el ministro de Patrimonio del país, en noviembre, apenas un mes después de la incursión, al describir a quienes, según él, “no deberían seguir viviendo sobre la faz de la Tierra”.
La idea de borrar Gaza del mapa ya había cobrado fuerza para entonces, pero algunos incluso fueron más allá al describir la magnitud de fuerza que requería.
“La ira judía debe sacudir los cimientos del mundo”, dijo Galit Distel Atbaryan, miembro del Knesset, el parlamento israelí. “Cualquier cosa menos que eso es inmoral”.
Esa noción de “moralidad” no se limitó al ámbito político. El mensaje se infiltró rápidamente en los círculos pacifistas y espirituales de Israel.
El mensaje, que antes era gritado por miembros del Knesset en segmentos televisivos, comenzó a ser expresado por instructores de yoga, influenciadores espirituales e incluso figuras del mundo del entretenimiento israelí.
Tanto fue así que un columnista de medio Haaretz acuñó un término para describirlos.
En una columna de opinión publicada en mayo, Alon Idan, columnista de Haaretz, acuñó el término “Yoginazis” para referirse a un sector de la sociedad israelí que combina prácticas espirituales o de bienestar con apoyo a acciones genocidas.
El término une la palabra nazi con ‘yogui’, místicos de la India que dominaron la forma ancestral del ejercicio del yoga.
Para Rivka Lafair, profesora israelí de yoga y desarrollo personal, ´no existe una contradicción entre combinar las prácticas espirituales y el llamado al genocidio. “Amo a mi pueblo con un amor eterno, y odio a mi enemigo con un odio eterno… Una cosa no contradice la otra. Uno puede ser una persona llena de valores y amor, y al mismo tiempo… saber lo que está bien y lo que está mal, mantenerse firme contra su enemigo y saber lo que debe hacerse con ellos”, afirma en uno de sus videos.
Para justificar su postura, Lafair recurrió a las escrituras en una de sus publicaciones, donde citó el mandato bíblico: “Borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo; no lo olvides”, señala el artículo.
En la tradición judía, se cree que Amalec fue una antigua tribu que atacó a los israelitas durante su éxodo de Egipto, y que más tarde fue inmortalizada como símbolo de enemigos existenciales.
Sin embargo, Lafair no fue la primera en invocar a Amalec en el contexto de Gaza. Esa comparación ya se había hecho desde lo más alto.
El 28 de octubre de 2023, mientras los bombardeos israelíes azotaban Gaza y el número de muertos aumentaba, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que los israelíes “deben recordar lo que Amalec les hizo”, citando el mismo versículo.
Actualmente, el comportamiento moral de Israel está siendo condenado en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la Corte Penal Internacional (CPI), los medios de comunicación, la política y también en el tribunal de la opinión pública.
Pero eso poco afecta a figuras contemporáneas como Shlomo Brody, rabino y columnista del Jerusalem Post.
“Las muertes de no combatientes son lamentables y trágicas, pero no son inmorales”, insiste. Brody incluso parece insatisfecho con lo que percibe como una excesiva cautela por parte de las fuerzas israelíes.