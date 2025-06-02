El mundo observaba mientras políticos israelíes daban rienda suelta a una avalancha de retórica incendiaria que pedía la destrucción total de Gaza, inmediatamente después de la operación transfronteriza de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Pidieron la destrucción del enclave palestino, y que no hubiera límites para lograrlo.

“No existen civiles que no estén involucrados en Gaza”, dijo Amihai Eliyahu, el ministro de Patrimonio del país, en noviembre, apenas un mes después de la incursión, al describir a quienes, según él, “no deberían seguir viviendo sobre la faz de la Tierra”.

La idea de borrar Gaza del mapa ya había cobrado fuerza para entonces, pero algunos incluso fueron más allá al describir la magnitud de fuerza que requería.

“La ira judía debe sacudir los cimientos del mundo”, dijo Galit Distel Atbaryan, miembro del Knesset, el parlamento israelí. “Cualquier cosa menos que eso es inmoral”.

Esa noción de “moralidad” no se limitó al ámbito político. El mensaje se infiltró rápidamente en los círculos pacifistas y espirituales de Israel.

El mensaje, que antes era gritado por miembros del Knesset en segmentos televisivos, comenzó a ser expresado por instructores de yoga, influenciadores espirituales e incluso figuras del mundo del entretenimiento israelí.

Tanto fue así que un columnista de medio Haaretz acuñó un término para describirlos.

En una columna de opinión publicada en mayo, Alon Idan, columnista de Haaretz, acuñó el término “Yoginazis” para referirse a un sector de la sociedad israelí que combina prácticas espirituales o de bienestar con apoyo a acciones genocidas.

El término une la palabra nazi con ‘yogui’, místicos de la India que dominaron la forma ancestral del ejercicio del yoga.